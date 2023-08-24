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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. كليات قمة تعرف عليها

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية الحديثة تتطلع إلى تحقيق تحول جذري في مجال التعليم والتدريب، وتمثل هذه الجامعات مركزًا متكاملاً للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، حيث يتم تصميم مسار جديد يكمل المسار الأكاديمي التقليدي، موضحة أن هذا المسار يسعى لاستثمار قوة التكنولوجيا وتطبيقها لمصلحة المجتمع واحتياجاته.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة لجميع التخصصات

وأوضحت الخبيرة التربوية، الجامعات التكنولوجية تركز على تزويد الطلاب بالمهارات التطبيقية والتكنولوجية التي تمكنهم من تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة، مضيفًا أن تخريج خريجين مؤهلين ومجهزين للمشاركة في صناعة التكنولوجيا والابتكار يعتبر هدفًا رئيسيًا.

وجاءت نصائح أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، لطلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق التنسيق كما يلي:

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي ، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات(75 رغبة).

الجامعات التكنولوجية الجديدة 

- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

- تقدم ٦ برامج دراسية حديثة: «الأوتوترونكس» و«الميكاترونكس» و«الطاقة الجديدة والمتجددة» و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» و«نقل ومعالجة البترول» و«الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

- تمنح الدرجات العلمية التالية: الدبلوم العالى التكنولوجى فى التخصص- البكالوريوس التكنولوجى فى التخصص- الماجستير التكنولوجى فى التخصص- الدكتوراه التكنولوجية فى التخصص.

- جامعة بني سويف التكنولوجية

- تقدم ٥ برامج دراسية حديثة: «تكنولوجيا الميكاترونكس» و«تكنولوجيا المعلومات» و«تكنولوجيا الأوتوترونكس» و«تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة» و«تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

- تقبل الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، التابعة للجامعة، الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الثانوى الفنى، نظامى الثلاث والخمس سنوات وما يعادلهما من الشهادات الفنية، إلى جانب شهادة إتمام الثانوية العامة وما يعادلها، علاوة على الوافدين، وشهادة إتمام المعاهد الفنية نظام السنتين بعد المرحلة الثانوية وما يعادلها، وشهادة الدبلوم المهنى.

- جامعة برج العرب التكنولوجية

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، و«تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية»، و«تكنولوجيا الصناعات الغذائية»، و«تكنولوجيا السكك الحديد»، و«تكنولوجيا المعلومات».

- تضم أيضًا كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «مساعد تمريض»، و«مساعد صيدلى»، و«مساعد أسنان».

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

- تضم كلية «تكنولوجيا الصناعة والطاقة» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية»، و«تكنولوجيا المعلومات IT»، و«تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء»، و«تكنولوجيا التصنيع الغذائى».

- تضم كلية «تكنولوجيا العلوم الصحية» التى تقدم برامج: «تكنولوجيا الصناعات الدوائية»، و«تكنولوجيا قطاع الأسنان».

- تقع فى مدينة أسيوط الجديدة على ٦٥ ألف متر مربع.

- بدأت الدراسة بالفعل فى أكتوبر ٢٠٢٢، وتبلغ مدة الدراسة بها ٤ سنوات.

- تمنح الدرجات العلمية على حسب التخصص، وهى: «الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا»، و«البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا»، و«الماجستير المهنى فى التكنولوجيا»، و«الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا».

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