تقليل الاغتراب 2023.. تعرف على قواعد تنظيم التحويل بين الكليات

تقليل الاغتراب 2023.. يقبل موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

مرحلة تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2023.. وانطلقت، اليوم الخميس، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%).

تقليل الاغتراب 2023.. ويأتي ذلك خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتى:

قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. لا توجد تحويلات ورقية.



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. التحويل يكون لمرة واحدة فقط.



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).



قواعد تنظيم التحويل بين الكليات.. تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

طلاب الثانوية العامة

تقليل الاغتراب 2023.. أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية .. موضحة أنه تم سجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تقليل الاغتراب 2023.. أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية و58.05% للأدبية.

تنسيق الكليات 2023

تقليل الاغتراب 2023.. ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg