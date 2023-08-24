عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. خبير يوضح مستقبل الجامعات التكنولوجية

صدى البلد

نصح الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الدبلومات الفنية أن يميلوا نحو التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن تلك التخصصات العلمية التكنولوجية تجذب الأنظار وتشكل جاذبية للشباب، حيث تمثل مجالات حديثة ومتطورة تقدم لهم فرصًا متعددة لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم.

txt

تقليل الاغتراب 2023.. تعرف على قواعد تنظيم التحويل بين الكليات

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة لجميع التخصصات

طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه تخصصات الجامعات التكنولوجية تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الجهد والتفرغ، ولكن مستقبل هذة التخصصات التي تنتظرهم في عالم التكنولوجيا والبحث العلمي تجعل كل تلك الجهود جديرة بالعناء.

وشدد الخبير التربوي، على أن طلاب الدبلومات الفنية يجب أن يسعون لتحقيق طموحاتهم من خلال الالتحاق بالتخصصات العلمية التكنولوجية، لان هذه الخطوة ليست فقط تحديًا لهم بل هي أيضًا فرصة لاستكشاف العلم والتكنولوجيا بأبعادها المتعددة والمذهلة.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه مستمر في دعم وتوجيه الشباب الذين يحملون شغفًا ورغبة في تحقيق نجاحهم الشخصي والمهني، ويسعى لتعزيز معنوياتهم وتشجيعهم على استغلال هذه المرحلة لتطوير أنفسهم والتألق في الميادين الفنية والمهنية التي ينطلقون فيها.

طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. يتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، وفقا للخطوات الآتية:

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الدخول إلى موقع التنسيق وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ….) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات»، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. سيتم ظهور بيان تأكيدي للطالب باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم)، ثم إدخال رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. وفي الختام سيتم الضغط على حفظ لتسجيل الرغبات، ويمكن للطالب تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

طلاب الدبلومات الفنية الجامعات التكنولوجية تخصصات الجامعات التكنولوجية الدبلومات الفنية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

خبير تعليم يقدم نصائح وإرشادات قبل تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

بالنسبة المئوية.. مؤشرات معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات بالمحافظات

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

رئيس محلية النواب: نطالب الحكومة بحوار عقاري على غرار "الوطني"

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

بريكس تمثل 40% من حجم التجارة العالمية.. انتعاشة كبرى تنتظر اقتصاد مصر

أول تعليق من بوتين على مصرع قائد فاجنر

مدبولي: مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة البريكس

السجيني: التراخيص ليست متوقفة في القرى ولها اشتراطات جديدة بالمدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاورانج .. شاهد هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

فيديو

قصر وطائرة خاصة و6 امتيازات لـ محمد صلاح في عرض اتحاد جدة الثالث «فيديوجراف»

أسما شريف منير تحلق شعرها وتفاجئ المتابعين أمام الكاميرا.. ما القصة؟

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ