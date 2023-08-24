لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. خبير يوضح مستقبل الجامعات التكنولوجية

نصح الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الدبلومات الفنية أن يميلوا نحو التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية، موضحًا أن تلك التخصصات العلمية التكنولوجية تجذب الأنظار وتشكل جاذبية للشباب، حيث تمثل مجالات حديثة ومتطورة تقدم لهم فرصًا متعددة لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم.

طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه تخصصات الجامعات التكنولوجية تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الجهد والتفرغ، ولكن مستقبل هذة التخصصات التي تنتظرهم في عالم التكنولوجيا والبحث العلمي تجعل كل تلك الجهود جديرة بالعناء.

وشدد الخبير التربوي، على أن طلاب الدبلومات الفنية يجب أن يسعون لتحقيق طموحاتهم من خلال الالتحاق بالتخصصات العلمية التكنولوجية، لان هذه الخطوة ليست فقط تحديًا لهم بل هي أيضًا فرصة لاستكشاف العلم والتكنولوجيا بأبعادها المتعددة والمذهلة.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه مستمر في دعم وتوجيه الشباب الذين يحملون شغفًا ورغبة في تحقيق نجاحهم الشخصي والمهني، ويسعى لتعزيز معنوياتهم وتشجيعهم على استغلال هذه المرحلة لتطوير أنفسهم والتألق في الميادين الفنية والمهنية التي ينطلقون فيها.

طريقة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. يتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، وفقا للخطوات الآتية:

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الدخول إلى موقع التنسيق وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ….) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات»، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. سيتم ظهور بيان تأكيدي للطالب باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم)، ثم إدخال رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. وفي الختام سيتم الضغط على حفظ لتسجيل الرغبات، ويمكن للطالب تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.