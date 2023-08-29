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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق ببرامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

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جامعة عين شمس

ومن بين الكليات التى تحرص على تقديم برامج جديدة لطلابها لمواكبة احتياجات سوق العمل، تأتى كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، والتى تقدم برنامجا مميزا وهو برنامج "فارم دي "الصيدلة الإكلينيكية".

- عدد ساعات البرنامج و متطلبات الدراسة:

يصل عدد ساعات الدراسة بالبرنامج 175 ساعة معتمدة،  بالإضافة لمتطلبات الجامعة من الساعات المعتمدة 5 ساعات معتمدة و100 ساعة تدريب صيفي بالصيدليات بعد المستوي الثالث ، والدراسة علي خمس سنوات).

خمس سنوات الدراسة تتبعها سنة أكاديمية تدريب عملي بأماكن العمل المختلفة (امتياز).

- شروط الالتحاق بالبرنامج : 

يشترط في من يتقدم للالتحاق بالبرنامج ان يستوفي كافة الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات (شعبة علمي علوم وأن يكون الطالب قد تم ترشيحه الى احدى كليات الصيدلة المصرية الحكومية عن طريق مكتب التنسيق الطالب المصري) او عن طريق إدارة الوافدين الطالب الغير مصري) .

يجوز قبول تحويل الطلاب المقيدين ببرنامج مماثل في أحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا لقرار مجلس الكلية.

- فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج السوق العمل: 

إعداد خريجين قادرين على تقديم الخدمات الصحية للمرضي داخل المستشفيات وخارجها.

تخريج صيادلة مؤهلين للعمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات العامة والخاصة وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الاغذية و مجالات البحث العلمي.

وتتميز البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس ، بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج، وذلك للاقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وافريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.
 

جامعة عين شمس الجديدة المتميزة كلية الصيدلة الصيدلة الإكلينيكية فارم دي شروط الإلتحاق Jobs Education

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