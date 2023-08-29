لطلاب المرحلة الثالثة 2023.. 7 نصائح مهمة قبل اختيار الرغبات

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن عدد الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، يكون محدوداً بشكل واضح، وهذا على عكس المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، ولذلك لابد من طلاب المرحلة الثالثة أن يتخذوا قراراتهم بحذر واستراتيجية عند اختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في التقديم لها.

وشدد الخبير التربوي، على أهمية أن يكون الطلاب الذين سيقومون بتسجيل رغباتهم في هذه المرحلة حريصين للغاية عند اختيارهم للكليات والمعاهد المتاحة امامهم وترتيبها علي حسب الاولوية، موضحًا أن العملية ليست مجرد تقديم للرغبات بشكل عشوائي، بل تتطلب التخطيط والبحث الجيد خلال هذة الايام، وعلى الطلاب أن يقوموا في البداية بمعرفة الكليات التي تبقت من المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، ومن ثم يمكنهم اختيار الكليات التي تناسب المجموع الذي حققوه.

7 نصائح هامة قبل اختيار الرغبات

وقدم أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، نصائح هامة لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني للثانوية العامة قبل اختيار الرغبات، وهي كما يلي:

- لا تتخلفوا عن تنسيق المرحلة الثالثة ، مهما كانت الأسباب.

- موقع التنسيق الإلكتروني ، متاحا لاستقبال رغباتكم لمدة 24 ساعة ، ويمكنكم تسجيل رغباتكم في أي وقت شئتم.

- يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة ، خلال فترة التنسيق الخاصة به ، وذلك حتى إغلاق الموقع.

- في حال تعديل رغبات الطالب أكثر من مرة ، وهو أمر متاح ، اعلم أن الحاسب سوف يحفظ آخر تعديل فقط ، ويتم التنسيق وفقا له.

- لا تترك أي بند فارغ في قائمة الرغبات ، كي لا تتعرض لاستنفاذ الرغبات.

- بإمكان الطالب الحصول على نتيجة ترشيحه ، عن طريق موقع التنسيق على الإنترنت ، وذلك فور إعلان النتائج.

- يكون للطالب الحق في تحويلات تقليل الاغتراب ، وذلك بعد إعلان النتيجة ، لذا فلا داعي لقلق الطلاب.