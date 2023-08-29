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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة العلمين الدولية لجميع الكليات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

طلاب الثانوية العامة 2023.. يتساءل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق ومصروفات جامعة العلمين الدولية لجميع الكليات، بعد ظهور نتائج التنسيق للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

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طلاب الثانوية العامة 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق ومصروفات جامعة العلمين الدولية لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول الجامعات الأهلية 2023.

طلاب الثانوية العامة 2023

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق ومصروفات جامعة العلمين الدولية لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بسبب زيادة عدد الطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق والتقديم من خلال تنسيق الجامعات الحكومية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب فروق المجموع  عن ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية والتي جاءت كالتالي:

تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية

لطلاب الثانوية العامة 2023.. الجامعات الأهلية الجديدة، جامعة النيل الأهلية، جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة بحد أدني لكليات الطب 80% وطب الأسنان 78% والعلاج الطبيعي 76% الصيدلة 72% والطب البيطري 68% والهندسة 68% وعلوم الحاسب 62%

وجاءت جامعات الجلالة والعلمين الدولية بحد أدني لكليات الطب 77% وطب الأسنان 76% والعلاج الطبيعي 74% الصيدلة 71% والهندسة 66% وعلوم الحاسب 61%.

قامت جامعة العلمين الدولية بالكشف عن المصاريف بجميع الكليات بها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 والتي جاءت على النحو التالي.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الطب البشري:
بلغت مصاريف كلية الطب البشري في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 105 آلاف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية صيدلة:
بلغت مصاريف كلية الصيدلة في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 85 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية العلاج الطبيعي:
بلغت مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 65 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية طب الأسنان:
بلغت مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024 نحو 100 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية تمريض:
بلغت مصاريف كلية التمريض في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 35 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الزراعة:
بلغت مصاريف كلية الزراعة والزراعات الصحراوية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 50 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الغذاء والصناعات الغذائية:
بلغت مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 45 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية اللغات التطبيقية:
بلغت مصاريف كلية اللغات التطبيقية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 70 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية علوم وهندسة الحاسب:
بلغت مصاريف كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 70 ألف جنيه.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. كلية الهندسة:
بلغت مصاريف كلية الهندسة في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 نحو 70 ألف جنيه.

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