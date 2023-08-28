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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

57.5% للحقوق و59.3% للآداب .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث الطلاب عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المختلفة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 وترقب انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وبعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق 2023 أصدت وزارة التعليم العالي بيانًا يوضح موعد إعلان النتيجة والحد الأدنى للقبول بكل كلية، وبناءً على ذلك يتم تحديد كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الجامعات وموعد التسجيل، حيث تعتمد مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على الكليات المتبقية والمعاهد الفنية.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023، مطلع الأسبوع المقبل، أمام طلاب الثانوية العامة، وتكون المرحلة الأخيرة في تنسيق القبول بالجامعات.

وتواصل موقع “صدى البلد” مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وأكد أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الأدبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023  

وجاءت مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023   لطلاب الشعبة العلمية خدمة اجتماعية 56.5% والحقوق انتساب موجه 57.5 % والآداب انتساب موجه 59.3% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 55%  ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 50% لطلاب الشعبة الأدبية:

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية «طفولة» العريش.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية «طفولة» أسوان.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات السويس.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات العريش.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات المنيا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنات أسوان.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

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