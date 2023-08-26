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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

فايا يونان
فايا يونان

تصدرت الفنانة فايا يونان، تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الحفل الذي أحيته ليلة أمس الجمعة 25 أغسطس في افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك مع الفنان مدحت صالح. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير مسيرة مايا يونان، كما روتها قبل سنوات قليلة. 

فايا يونان وحياتها

قبل 3 سنوات، كشفت «فايا يونان» عن حلمها الذي تخلت عنه بسبب الدراسة، وحصوله على الدرجات النهائية في التعليم منذ الصغر حتى الكبر، حيث إنها بدأت مسيرتها الفنية من سوريا.

وقالت فايا يونان، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» الذي المذاع على قناة «DMC»، إن والدها ووالدتها والعائلة كانت سبب تشجيعها للغناء، مشيرة إلى أنها تعشق الفنانة فيروز مثل أسرتها خاصة أنها تربت على صوتها ودائما تغني أغانيها.

وأضافت فايا يونان، أنها درست في بريطانيا «social Science» واقتصاد وإدارة أعمال، مشيرة إلى أنها قررت الغناء رسميا في 2015 بعد الإنتهاء من الدراسة واحتراف الموسيقى.

وأشارت فايا يونان، إلى أنها تحب روح المنافسة خاصة في النظام السوري لأن به تحدياً مع النفس للحصول على الدرجات النهائية، إلى أنها لا تحب مواد الفيزياء والكيمياء ولكن كانت تحتل المرتبة الأولى دائما في التعليم.

فايا يونان والمدرسة

قالت المطربة فايا يونان: إنها تحب المنافسة في الدراسة، لافتة إلى أن سوريا بها نظام في التعليم يساعد على التحدي مع النفس من أجل الحصول على الدرجات النهائية، وبالتالي جعلها تنجح دائما في أمور حياتها.

وأضافت فايا يونان ، خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أنها عندما تتذكر الماضي؛ تشعر أنها ما زالت صغيرة كما انها لم تكن تحب مادة الكيمياء والفيزياء. 

وأوضحت فايا يونان، أن هذا النوع من الأغاني القديمة يمس قلوبنا جميعًا وأنا أحب غناء الأغاني القديمة بشكل كبير جدًا، سواء الموشحات أو التراث الشعبي، لكنني أيضًا أحرص على تقديم الأغاني الجديدة بجانب هذا النوع.

وتابعت فايا يونان، أنه من الممكن أن يكون هناك شَبَه في خامة الصوت بيني وبين فيروز لكن فيروز أيقونة للفن الشرقي ومدرسة قائمة بذاتها.

واستكملت فايا يونان، أنه من الممكن أن يكون هذا التشبيه ظالما لي لأن هنالك بعض الناس لا يسمحون لأي شخص بأن يقترب من فيروز وأنا واحدة من هؤلاء.

فايا يونان وموسوعة جينيس 

وقبل 4 سنوات، كشفت المطربة السورية فايا يونان عن كواليس دخولها موسوعة جينيس لأول مطربة عربية تستخدم التمويل الجماهيري في أغنية «أحب يديك».

وقالت فايا يونان، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «هذه الأغنية كانت أغنية الانطلاقة بالنسبة لي، وهي تعني لي الكثير، ولكن لا أتخيل أنني يمكن أن أقوم بإعادة هذه التجربة مرة أخرى».

وأضافت فايا يونان: «ليس من الممكن أن تطلب من الجمهور أن يسهم أكثر من مرة، كما أنني استطعت أن أنطلق من بعد هذه التجربة واستطعت أن أقدم العديد من الأعمال المختلفة الخاصة بي».

 

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