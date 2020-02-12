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توك شو

فايا يونان تكشف تفاصيل حياتها الفنية والشخصية للمرة الأولى .. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:31 ص
فايا يونان
فايا يونان
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كـريـم الـخـطـيـب
حلّت المطربة السورية فايا يونان ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة «DMC»، وكشفت فايا يونان أسرار عن حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت «فايا يونان» عن حلمها الذي تخلت عنه بسبب الدراسة، وحصوله على الدرجات النهائية في التعليم منذ الصغر حتى الكبر، حيث إنها بدأت مسيرتها الفنية من سوريا.

وقالت «فايا يونان» خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» الذي المذاع على قناة «DMC»، إن والدها ووالدتها والعائلة كانت سبب تشجيعها للغناء، مشيرة إلى أنها تعشق الفنانة فيروز مثل أسرتها خاصة أنها تربت على صوتها ودائما تغني أغانيها.

وأضافت «فايا يونان» أنها درست في بريطانيا «social Science» واقتصاد وإدارة أعمال، مشيرة إلى أنها قررت الغناء رسميا في 2015 بعد الإنتهاء من الدراسة واحتراف الموسيقى.

وأشارت «فايا يونان»إلى أنها تحب روح المنافسة خاصة في النظام السوري لأن به تحدياً مع النفس للحصول على الدرجات النهائية، إلى أنها لا تحب مواد الفيزياء والكيمياء ولكن كانت تحتل المرتبة الأولى دائما في التعليم.
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