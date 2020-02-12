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توك شو

المطربة فايا يونان تروي حكايتها في المدرسة.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:57 ص
فايا يونان
فايا يونان
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إبراهيم القادري
قالت المطربة فايا يونان،: إنها تحب المنافسة في الدراسة، لافتة إلى أن سوريا بها نظام في التعليم يساعد على التحدي مع النفس من أجل الحصول على الدرجات النهائية، وبالتالي جعلها تنجح دائما في أمور حياتها.

وأضافت فايا يونان خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أنها عندما تتذكر الماضي؛ تشعر أنها ما زالت صغيرة كما انها لم تكن تحب مادة الكيمياء والفيزياء .

وأوضحت فايا يونان، أن هذا النوع من الأغاني القديمة يمس قلوبنا جميعًا وأنا أحب غناء الأغاني القديمة بشكل كبير جدًا، سواء الموشحات أو التراث الشعبي، لكنني أيضًا أحرص على تقديم الأغاني الجديدة بجانب هذا النوع.

وتابعت فايا يونان، أنه من الممكن أن يكون هناك شَبَه في خامة الصوت بيني وبين فيروز لكن فيروز أيقونة للفن الشرقي ومدرسة قائمة بذاتها.

واستكملت فايا يونان، أنه من الممكن أن يكون هذا التشبيه ظالما لي لأن هنالك بعض الناس لا يسمحون لأي شخص بأن يقترب من فيروز وأنا واحدة من هؤلاء.
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