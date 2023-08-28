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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمستخدمي أندرويد وiOS.. جوجل تضيف الترجمة الفورية لـ Gmail

جوجل
جوجل

أضافت شركة "جوجل" مجموعة من الترقيات على بريدها الإلكتروني  Gmail  وتهدف هذه الميزات المضافة جعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وأفضل من أي وقت مضى.

وفقا لتقرير من موقع sammobile الآن، تضيف إدارة  جوجل  Google ميزة الترجمة الفورية إلى تطبيق Gmail، وهي الميزة التي كانت موجودة منذ فترة طويلة بالفعل لعميل الويب ونظام تشغيل الكمبيوتر المكتبي، والآن وصلت لكل من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية سواء تلك العاملة بنظام أندرويد Android أوiOS لهواتف آيفون من آبل.

جوجل 

يتم طرح ميزة ترجمة Gmail عبر التحديث من جانب خوادم جوجل، مما يعني أنه لا يلزم المستخدم إدخال أي بيانات للحصول على الميزة، وسيكون التغيير مرئيًا في إصدار Gmail تطبيق 2023.07.23.x. وهو حتى الآن غير متاج لجميع المستخدمين، يمكنك التحقق مما إذا كانت الميزة متاحة لك من خلال التحقق من خلال القائمة المنسدلة وما إذا كانت تحتوي على خيار  "ترجمة".

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يؤدي النقر فوق الزر "ترجمة" Translate إلى ظهور لافتة تحتوي على أيقونة ترس الإعدادات بالإضافة إلى قائمة اللغات التي يمكنك تحديدها بخلاف "اكتشاف اللغة". باستخدام ميزة الترجمة في Gmail، يمكنك ترجمة رسالة بريد إلكتروني إلى أكثر من 100 لغة. في حالة تجاهل شعار الترجمة الموجود في البريد، فسوف تظهر مرة أخرى في المرة التالية التي تفتح فيها هذا بريدك الإلكتروني

يمكن للمستخدمين تعطيل هذا الإعداد عن طريق قبول المطالبة التي تتيح للمستخدم تفعيل خيار "لا تترجم (اللغة) مرة أخرى" أو إيقاف تشغيل خيار الترجمة من قائمة الإعدادات نفسها. في السابق، كان بإمكانك ترجمة نص الرسالة عن طريق تحديد النص بالكامل واختيار خيار "ترجمة" من الخيارات.

أندرويد Gmail جوجل iOS Google ترجمة translate

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