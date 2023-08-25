قريبا .. هترد على رسايل الـ Gmail بالرموز التعبيرية

بين الحين والآخر تدفع "جوجل" Google مزيجا من الترقيات والتحسينات على تطبيقاتها المختلفة لتظل منافسا قويا في عالم التكنولوجيا الرقمية الذي يتطور بسرعة البرق، وأحدث خطوة في استراتيجة التحديث المستمر تضمين الـ Gmail بالرموز التعبيرية.

وفقا لتقرير موقع gizmochina قريبًا جدا سيكون بإمكانك استخدام ميزة جديدة تتيح لك الرد على رسالة بريد إلكتروني باستخدام رمز تعبيري أو ما يسمى Emoji و تأتي هذه الأخبار التي أصبحت مؤكدة حاليا، من خلال اكتشاف "كود مخفي" موجود في تطبيق Gmail على أجهزة Apple.

Gmail

قد يؤدي الرد باستخدام الرموز التعبيرية إلى بعض سوء الفهم في بعض الأحيان والتشوش لدى الطرف المرسل إليه، ولكن في أحيان أخرى يكون الرد من خلال الرموز التعبيرية كاف جدا ويمكنك إرسالها بديلا عن كلمات مثل "عمل رائع!" أو "هذا مضحك!"، إرسال وجه ضاحك سيفي بالغرض لكن يجب استخدامها بحذر مع رسائل البريد خاصة في تلك المتعلقة بالخطابات الرسمية والعمل.

ميزة الرموز التعبيرية ليست جديدة تمامًا على البريد الإلكتروني، نجد أن بريد Outlook الخاص الذي توفره مايكروسوفت Microsoft لمستخدميها يدعم تلك الخاصية منذ فترة، و يمكنك النقر على الوجه المبتسم والاختيار من بين ستة رموز تعبيرية لإظهار ما تشعر به تجاه رسالة البريد الإلكتروني.

متى قد تظهر ميزة الرموز التعبيرية في حسابات الـ Gmail الجديدة من غير الواضح حتى الآن ولك تكشف "جوجل" عن جدول زمني ولكن بما أن الكود موجود على النظام الأساسي، من الممكن أن تطرحه الشركة في أي وقت، سواء لمستخدمي أندرويد أو iOS من آبل، النظامين سوف يحصلون في نهاية المطاف على الميزة.

لم تعد الرموز التعبيرية تُستخدم فقط لإرسال الرسائل النصية إلى الأصدقاء ولكنها بدأت تشق طريقها في الرسائل الأكثر رسمية وهو الشيء الذي دفع جوجل على الأرجح لتضمين الـ Emoji في Gmail مما قد يجعل إرسال البريد الإلكتروني أكثر متعة وحيوية.