ميزة التعرف على الوجوه.. مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي مع تطبيقات windows 11

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر شعبية خلال الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد طرح أداة ChatGPT من شركة أوبن إيه آي المدعومة من عملاق التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، أكثر الشركات على الساحة الآن تهتم بهذا المجال وتطوره.

وفقا لتقرير موقع gizmochina أضاف عملاق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى منتجاته وخدماته منذ فترة مثل الإضافة الأخيرة للملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي الموجودة في متجر التطبيقات وتخطط الشركة الآن لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى برنامجي الرسام Paint والصور Photos وأيضا أداة التقطيع (snipping) مع نظام التشغيل Windows 11.

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تتردد شائعات قوية مفادها أن شركة مايكروسوفت تخطط لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدد كبير من منتجاتها المعروفة بما في ذلك تطبيقات Paint وPhotos وSnipping Tool الموجودة مع نظام تشغيل "ويندوز 11"، وبالتالي ستكون هذه الأدوات بإمكانات جديدة ومثيرة على سبيل المثال وليس الحصر، يمكنها التعرف تلقائيًا على الأشياء والأشخاص الموجودين في الصور، مما يسهل وضع تاج على الصور أو حتى إنشاء صور مجمعة ورسوم متحركة.

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضا لإزالة الضوضاء الخلفية من التسجيلات الصوتية لتحسين جودة التسجيلات الصوتية أو ملفات البودكاست، ويمكن استخدام الترجمة الفورية للنصوص لتحويلها من لغة إلى أخرى للتواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.

حتى الآن لم يتم طرح هذه الميزات بعد على نظام التشغيل Windows 11، ومن غير المرجح أن تتلقي تطبيقات الصور والرسم والـ snipping أي تحديثات قريبة ولكنها حتما ستحدث خاصة وأن مايكروسوفت مهتمة جدا بمجال الذكاء الاصطناعي ومن أكثر الشركات التي تخطو نحو تطويره بقوة، حتى أنها تسبق جوجل في هذا المجال.

أبدت الشركة اهتمامًا قويًا بالذكاء الاصطناعي، خاصة من خلال استثماراتها لتحديث محرك البحث الخاص بها Bing، ودمجه بالذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد نماذج لغة GPT. إذا قامت Microsoft بإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى Paint والتطبيقات الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى جعل هذه البرامج أكثر تنوعًا وتنافسية مع الأدوات الاحترافية مثل Photoshop وCanva.