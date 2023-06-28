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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتستخدم ويندوز 10.. احذف هذه اللعبة من جهازك بسرعة

ويندوز 10
ويندوز 10

حذر مستخدمي أجهزة ويندوز Windows، من تهديد خطير مكتشف حديثا والذي يمكنه أن يمنح المتسللين الوصول الكامل إلى سجل الويب وكلمات المرور المخزنة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام Windows 10.

وبحسب ما ذكره موقع صحبفة "express" البريطانية، فإن هناك تهديدا جديدا مقلق للغاية يستهدف مستخدمي ويندوز، وعلى الرغم من إن عشاق نظام مايكروسوفت Microsoft معتادون على وابل من البرامج الضارة التي تستهدف هذه الأجهزة بشكل يومي، لكن المتسللين ابتكروا طريقة جديدة بارعة لإصابة أجهزة الكمبيوتر بالبرمجيات الخبيثة.

 

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فيروس طروادة الخبيث يختبئ في لعبة سوبر ماريو الشهيرة

ووفقا لخبراء الأمن السيبراني في مختبرات Cyble Research and Intelligence، يحاول المحتالون عبر الإنترنت جني الأموال باستخدام إغراء المستخدمين بالوصول المجاني إلى واحدة من أكثر الألعاب شيوعا على أجهزة الكمبيوتر حاليا.

وتعتبر هذه اللعبة إصدارا مخصصا من سلسلة ألعاب ماريو الشهيرة، والتي تنتطلق تحت اسم Nintendo Super Mario 3: Mario Forever، والتي لديها الملايين من المتابعين منذ أن تم إصدارها لأول مرة على ويندوز في عام 2003.

وتتضمن البيانات التي يمكن اختراقها عمليات البحث الشخصية على الويب وكلمات المرور عبر الإنترنت وملفات تعريف الارتباط للمتصفح وحتى رموز المصادقة لألعاب أخرى مثل Minecraft و Roblox وتطبيق تيليجرام Telegram.

ويمكن أن تجعل هذه الرموز وكلمات المرور عند وقوعها في الأيدي الخطأ، مستخدمي أجهزة ويندوز عرضة لمجموعة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك سرقة الهوية.

ويستهدف المحتالين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز 10، عبر وابل من الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي التي تعرض اللعبة الملونة وتوفر تنزيلا مجانيا.

وفي حديثهم عن التهديد، قال خبراء Cybil: “في الآونة الأخيرة، حددت أدواتنا مثبت ألعاب Super Mario Bros، مزود بفيروس حصان طروادة الخطير والذي يوفر عدة مكونات ضارة، بما في ذلك عامل تعدين عملة XMR وعميل تعدين SupremeBot وسارق Umbral مفتوح المصدر، وكانت ملفات البرامج الضارة التي تم العثور عليها مرفقة بملف مثبت شرعي للعبة سوبر ماريو الشهيرة”. 

فإذا كنت تعتقد أنك قد قمت بتثبيت هذه اللعبة مؤخرا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهذا هو الوقت المناسب لحذفها فورا، والقيام بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثا عن الفيروسات والأخطاء.

ويندوز Windows 10 مايكروسوفت البرامج الضارة سوبر ماريو لعبة سوبر ماريو فيروس طروادة

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