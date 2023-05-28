لعشاق ويندوز 11.. ازاى تعرف باس ورد الـ Wi-Fi من الكمبيوتر

جلب نظام التشغيل ويندوز 11 من مايكروسوفت Microsoft، والذي حقق نجاحًا كبيرا، العديد من الميزات التي اعتدنا عليها من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر، وفي الوقت الحالى يزيد هذا الإصدار الجديد من عدد الميزات سهلة الاستخدام، على غرار تلك الموجودة على الهواتف الذكية، إلا أنه يفتقر إلى بعض المزايا المهمة.

ولحسن الحظ، تقوم مايكروسوفت بكل ما في وسعها لتوفير بعض الميزات الجديدة لتحويل ويندوز 11 لنظام شبيها بأنظمة الهواتف الذكية، وتختبر الشركة الأمريكة حاليا ميزة جديدة في Windows 11 Insider Preview والتي ستتيح للمستخدمين مشاركة كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم بسهولة مع الآخرين.

أخيرًا عرض جميع كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة في ويندوز 11

يمتلك ويندوز 11 عددا كبيرا من الميزات سهلة الاستخدام، ومع ذلك، لم يستطع الكثير من مستخدميه الوصول إلى شبكات Wi-Fi وكلمات المرور الخاصة بها والمحفوظة على الجهاز، ولحسن الحظ، هذا الوضع قد يتغير، حيث زودت مايكروسوف إصدار ويندوز 11 التجريبي Insider Preview بميزة جديدة قد تمكن المستخدمين من عرض جميع كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة الخاصة بهم.

وفي السابق، كان على المستخدمين استخدام أداة جهة خارجية أو البحث في السجل للعثور على كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم.

ولكن مع ميزة مايكروسوفت الجديدة، أصبح من السهل الآن العثور على كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بك إذا كنت بحاجة إلى مشاركتها مع شخص ما أو إذا نسيتها، وسيتمكن المستخدمون قريبا من عرض كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم باتباع خطوات بسيطة للغاية، وهي كالتالي:

- لعرض كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على ويندوز 11: افتح تطبيق الإعدادات Settings> وانتقل إلى الشبكة والإنترنت Network & Internet> ثم واي فاي Wi-Fi> ضمن قسم إدارة الشبكات المعروفة، سترى قائمة بجميع شبكات Wi-Fi التي اتصل بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الماضي> ولعرض كلمة المرور لشبكة ما> حددها ثم انقر فوق الزر عرض مفتاح أمان Wi-Fi> وسيتم عرض كلمة المرور بنص عادي غير مشفر.