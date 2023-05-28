عاجل
أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة.. البحوث الفلكية تنشر نتائج رصد أقوى وألمع وميض لأشعة جاما في تاريخ البشرية النشرة الدينية.. الأوقاف تطلق مبادرة اعرف قدر نبيك.. أحمد عمر هاشم: سترون ثمرة الصلاة على النبي بمصر قريبا نشرة الصحة والمرأة.. مركز تجميل يدمر وجه فتاة واكتشفت النتيجة بعد 7 سنين .. سر وفاة النساء أكثر من الرجال جديدة أو مستعملة.. نصائح للحفاظ على القيمة السوقية لسيارتك يستحق الفلوس .. ميزة مخفية في iPhone تنقذ حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق ويندوز 11.. ازاى تعرف باس ورد الـ Wi-Fi من الكمبيوتر

ويندوز 11
ويندوز 11

جلب نظام التشغيل ويندوز 11 من مايكروسوفت Microsoft، والذي حقق نجاحًا كبيرا، العديد من الميزات التي اعتدنا عليها من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر، وفي الوقت الحالى يزيد هذا الإصدار الجديد من عدد الميزات سهلة الاستخدام، على غرار تلك الموجودة على الهواتف الذكية، إلا أنه يفتقر إلى بعض المزايا المهمة.

ولحسن الحظ، تقوم مايكروسوفت بكل ما في وسعها لتوفير بعض الميزات الجديدة لتحويل ويندوز 11 لنظام شبيها بأنظمة الهواتف الذكية، وتختبر الشركة الأمريكة حاليا ميزة جديدة في Windows 11 Insider Preview والتي ستتيح للمستخدمين مشاركة كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم بسهولة مع الآخرين.

 

ازاي تزود سرعة الواي فاي Wi-Fi في البيت مجانا

أفضل حيل لتحسين سرعات الواي فاي بخطوات بسيطة

 

أخيرًا عرض جميع كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة في ويندوز 11

يمتلك  ويندوز 11 عددا كبيرا من الميزات سهلة الاستخدام، ومع ذلك، لم يستطع الكثير من مستخدميه الوصول إلى شبكات Wi-Fi وكلمات المرور الخاصة بها والمحفوظة على الجهاز، ولحسن الحظ، هذا الوضع قد يتغير، حيث زودت مايكروسوف إصدار ويندوز 11 التجريبي Insider Preview بميزة جديدة قد تمكن المستخدمين من عرض جميع كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة الخاصة بهم.

وفي السابق، كان على المستخدمين استخدام أداة جهة خارجية أو البحث في السجل للعثور على كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم.

ولكن مع ميزة مايكروسوفت الجديدة، أصبح من السهل الآن العثور على كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بك إذا كنت بحاجة إلى مشاركتها مع شخص ما أو إذا نسيتها، وسيتمكن المستخدمون قريبا من عرض كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم باتباع خطوات بسيطة للغاية، وهي كالتالي:

- لعرض كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على ويندوز 11: افتح تطبيق الإعدادات Settings> وانتقل إلى الشبكة والإنترنت Network & Internet> ثم واي فاي Wi-Fi> ضمن قسم إدارة الشبكات المعروفة، سترى قائمة بجميع شبكات Wi-Fi التي اتصل بها جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الماضي> ولعرض كلمة المرور لشبكة ما> حددها ثم انقر فوق الزر عرض مفتاح أمان Wi-Fi> وسيتم عرض كلمة المرور بنص عادي غير مشفر.

ميزة عرض كلمات مرور الواي فاي Wi-Fi المحفوظة على ويندوز 11 من مايكروسوفت 
ويندوز 11 واي فاي ويندوز 11 كلمات مرور الواي فاي باس ورد الواي فاي ويندوز واي فاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

تقلبات جوية حادة| الأرصاد تفجر مفاجأة وتوجه تحذيرات عاجلة من الطقس.. تفاصيل

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

موضوعات متعلقة

برمجيات خبيثة تؤثر على أجهزة أندرويد.. ونصائح مهمة لتجنبها

مبيغرقش.. مصير صادم لـ هاتف آيفون بعد 12 شهرا بالماء

هونر تطلق هاتفي Magic 5 Pro و Magic Vs بمواصفات استثنائية

بخصم كبير.. أرخص موبايل أوبو Reno في السوق المصري

عرض اليوم.. خصم 24% على جوال آيفون 13 من آبل

تغنيك عن اللاب توب.. أفضل أجهزة تابلت في 2023

في ثوان.. احمى محادثاتك المهمة على واتساب بهذه الطريقة

بدقة4 نانومتر وكاميرا 200 ميجابكسل.. تسريبات تكشف مواصفات سلسلة هونر Honor 90

ترشيحاتنا

مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

هشام آمنة: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

أردوغان يزور قبر والديه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة التركية

27 مكتب سياحي في مصر بخدمتك مجانا .. هيساعدك تعرف بلدك

مسؤول إسرائيلي سابق يعلن تخوف الاحتلال من زعيم حزب الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامات تصل إلى 5000 جنيه.. أخطاء شائعة في الشواء انتبه إليها

أقوى طرق علاج الجيوب الأنفية الطارئة والمزمنة.. اكتشفها

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ