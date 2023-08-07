وداعا internet explorer.. قصة نجاح وهبوط المتصفح الأشهر في العالم

أعلن مطور متصفح إنترنت إكسبلورر internet explorer ، شركة مايكروسوفت، في 15 يونيو 2023 عن إيقاف دعمه لجميع إصدارات ويندوز 10. كان متصفح إنترنت إكسبلورر أول متصفح ويب شائعًا على أجهزة الكمبيوتر، وأصبح شائعًا بشكل خاص في التسعينيات من القرن الماضي.

ومع ذلك، فقد بدأ شعبيته في الانخفاض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث ظهر متصفحات جديدة أخرى مثل فايرفوكس وجوجل كروم.

متصفح إنترنت إكسبلورر يرحل بعد 27 عامًا

كان متصفح إنترنت إكسبلورر متاحًا لأول مرة في عام 1995 مع نظام التشغيل ويندوز 95، وسرعان ما أصبح المتصفح الأكثر شيوعًا في العالم. في ذروته، كان يتمتع بحصة سوق تزيد عن 95٪. ومع ذلك، بدأت شعبيته في الانخفاض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث قدمت متصفحات أخرى مثل فايرفوكس وجوجل كروم ميزات جديدة وتحسينات في تجربة المستخدم.

قرار مايكروسوفت بإيقاف دعم متصفح إنترنت إكسبلورر ليس مفاجئًا. لم يقم المتصفح بالتطور في السنوات الأخيرة، وتعرض لانتقادات بسبب بطئه وانعدام أمنه. على النقيض من ذلك، استمر متصفح فايرفوكس وجوجل كروم في الابتكار والتحسين، ويتمتعان الآن بحصة سوقية مشتركة تزيد عن 90٪.

بينما قد تكون وفاة متصفح إنترنت إكسبلورر علامة على مرور الوقت، إلا أنها أيضًا تذكير بدور المتصفح المهم في تاريخ الإنترنت. كان متصفح إنترنت إكسبلورر أول متصفح ويب يتم اعتماده على نطاق واسع من قبل الشركات والأفراد، وساعد على جعل الإنترنت متاحًا لجمهور أوسع.

رحلة متصفح إنترنت إكسبلورر إلى التقاعد

كانت رحلة متصفح إنترنت إكسبلورر إلى التقاعد طويلة ووعرة. كان المتصفح يحظى بشعبية كبيرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، لكن شعبيته بدأت في الانخفاض في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض شعبية متصفح إنترنت إكسبلورر هو ظهور متصفحات منافسة مثل فايرفوكس وجوجل كروم. قدمت هذه المتصفحات عددًا من المزايا على متصفح إنترنت إكسبلورر، مثل السرعة والأمان وسهولة الاستخدام.

سبب آخر لانخفاض شعبية متصفح إنترنت إكسبلورر هو إهمال مايكروسوفت نفسه للمتصفح. حيث ركزت الشركة على منتجات أخرى مثل ويندوز وأوفيس، وتركت متصفح إنترنت إكسبلورر يعاني.

نهاية حقبة

نهاية متصفح إنترنت إكسبلورر تعني نهاية حقبة. كان المتصفح ملكًا للويب، لكنه لم يكن قادرًا على مواكبة المنافسة.

بينما قد تكون وفاة متصفح إنترنت إكسبلورر علامة على مرور الوقت، إلا أنها أيضًا تذكير بدور المتصفح المهم في تاريخ الإنترنت. كان متصفح إنترنت إكسبلورر أول متصفح ويب يتم اعتماده على نطاق واسع من قبل الشركات والأفراد، وساعد على جعل الإنترنت متاحًا لجمهور أوسع.

مستقبل تصفح الويب

مستقبل تصفح الويب الآن غير مؤكد. مع اختفاء متصفح إنترنت إكسبلورر، لا يوجد قائد واضح في السوق. ومع ذلك، فمن المرجح أن يستمر متصفح فايرفوكس وجوجل كروم في أن يكونا المتنافسين الرئيسيين.

من الممكن أيضًا ظهور متصفح جديد لتحدي الوضع الراهن. ومع ذلك، من السابق لأوانه القول ما يخبئه المستقبل لتصفح الويب.

في هذه الأثناء، يمكننا جميعًا أن نفكر في إرث متصفح إنترنت إكسبلورر. كان المتصفح رائدًا في عالم تصفح الويب، وساعد على جعل الإنترنت متاحًا لجمهور أوسع. بينما لم يعد متصفح إنترنت إكسبلورر المتصفح المهيمن، سيظل دائمًا يُذكر كجزء من تاريخ الإنترنت.