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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

التحديث الأخير في خرائط جوجل يغضب المستخدمين

Google
Google

غيّر تطبيق خرائط  جوجل  Google في تحديث الأخير طريقة إخفاء شريط البحث وعناصر واجهة المستخدم الأخرى في الجزء السفلي وأصبح بدلاً من النقر على الشاشة ، عليك التمرير لأعلى، وهو الأمر الذي أزعج عددًا من المستخدمين القدامى للتطبيق ورأوا أنه أمر مزعج بالنسبة لهم.

Google 

وفقا لتقرير موقع androidpolice التقني، أجرت شركة  جوجل  اختبارات مكثفة قبل جعل هذا التحديث رسميا للمستخدمين مع مجموعة من الاختبارات لهذه الإيماءة منذ فبراير الماضي على أقل تقدير، وأصبح التطبيق يعرض تنويهًا في الجزء العلوي من الشاشة لإعلام المستخدمين بميزة التمرير السريع الجديدة وهي الميزة التي يتم طرحها الآن على نطاق أوسع.

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في السابق ، كان بإمكان المستخدمين ببساطة النقر فوق أي مكان على الخريطة لإخفاء واجهة المستخدم ومشاهدة الخريطة الكاملة، وهي الإيماءة الموجودة منذ الأيام الأولى لتطبيق Google maps، وقد اعتاد العديد من المستخدمين عليها. ومع ذلك ، في التحديث الأخير ، أزال تطبيق الملاحة هذه الخاصية لصالح طريقة جديدة قد يجدها بعض الأشخاص أقل براعة.

لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن من  Google  حول التغييرات التي طرأت على خرائط جوجل، بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي التحديث الأخير إلى قيام الخرائط بتثبيت دبوس في أي مكان على واجهة المستخدم عند النقر عليها ،وهو الأمر الذي قد يغضب عدد من المستخدمين، قبل هذا التحديث ، يتم وضع وتثبيت دبوس بإيماءة نقر أطول على الشاشة.

خرائط جوجل Google Google Maps

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