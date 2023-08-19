5 فساتين.. روبى تعتمد على القصير اللامع .. شاهد



تصدرت النجمة روبي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

اعتادت الفنانة روبى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محطاهتمام متابعيها.

ونشرت الفنانة روبى صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من احدثظهور لها خلال احيائها حفلا غنائيا في قصر البارون، مساء الخميس 17 أغسطس الجاري.

وظهرت روبى باطلالة انيقة ومميز جعل اطلالتها جريئة ، حيث تالقت مرتدية فستان باللون الفضى اللامع وجاءالفستان من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER يصل سعره إلى 2100 دولار، أي ما يعادل 65 ألف جنيه.

وهو ما كشف عن اعتيادها على اختيار الفساتين القصيرة اللامعه من قماش قشر السمك ، وتميل الى التنوع فى اختيارالالوان .



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن روبي شاركت مؤخرا ببطولة مسلسل "حضرة العمدة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض بموسم رمضان الماضيوشارك في بطولته كل من بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز،وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيمعيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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