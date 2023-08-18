بقرار من جوجل.. ساعات نظام wear OS 2 الأندرويد تفقد هذه الميزة قريبا

قررت شركة "جوجل" Google أن توقف مساعدها الذكي على ساعات Wear OS الأقدم، وتحديدا تلك العاملة بنظام تشغيل Wear OS 2 أو النسخ الأقدم وستبدأ في تنفيذ قرارها من 31 أغسطس الجاري.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني تم رصد تفاصيل إلغاء مساعد جوجل الذكي لأول مرة في أحدث إصدار من تطبيق Wear OS Companion ، الذي جاء له رسالة مفادها "مساعد جوجل لن يكون متاحا بعد اليوم على هذه الساعة، يُرجى الترقية إلى ساعة أحدث تدعم "مساعد جوجل" وتعمل بنظام Wear OS 3 أو إصدار أحدث من هذا ".

ساعات Wear OS 2

تم تصميم تطبيق Companion App ، خصيصًا للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 2 والإصدارات الأقدم ، لذا فإن إيقاف تشغيل مساعد جوجل على هذه الأجهزة أمر مؤكد. هذا يترك العديد من الأجهزة من العلامات التجارية الشهيرة مثل Montblanc و Polar و Michael Kors و Louis Vuitton و Fossil غير قادرة على الوصول إلى المساعد الصوتي.

وفقًا لـ تقرير موقع TheVerge ، شاهد بعض المستخدمين بالفعل إشعار إيقاف تشغيل المساعد الذكي على ساعاتهم الذكية بعد التحديث الأخير لتطبيق Wear OS. حتى أن مشعل الرحمن ، وهو شخصية معروفة في مجتمع أندرويد، شارك صورة لـ TicWatch Pro 3 تعرض رسالة نصية تقول "دعم مساعد Google لهذه الساعة سينتهي قريبًا".

يعد قرار شركة "جوجل" تحولًا سريعًا نسبيًا ، ولكن قرار Google بوقف دعم Google Assistant لأجهزة Wear OS 2 أمر منطقي، نظرًا لأن Wear OS 3 هو الآن محور التركيز الرئيسي وأن Wear OS 4 على وشك أن يتم طرحه بالفعل ومع ذلك ، عدم الوصول إلى المساعد الذكي يضع مستخدمي الساعات الأندرويد القديمة في موقع صعب.