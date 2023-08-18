مشروع Gemini AI.. جوجل تدخل منافسة الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت بسلاح جديد

تعمل شركة "جوجل" الأمريكية حاليا على مشروع جديد للذكاء الاصطناعي التوليدي يقال أنها تراهن عليه ويسمى "الجوزاء"، وهدفها هو دخول حلبة المنافسة بقوة مع شركة أوبن إيه آي وبرنامجها GPT-4 الذي يقوم عليه أداة ChatGPT.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص، تم الإعلان عن Gemini AI من قبل جوجل Google لأول مرة في يونيو الماضي وهو حتى الآن لا يزال تحت الاختبار، في منشور مدونة الشركة، زعمت Google أن النظام أكثر قدرة من GPT-4 الخاص بشركة OpenAI موضحة أنه "يجمع نظام الذكاء الاصطناعي بين التقنية وراء AlphaGo ونموذج اللغة الكبير. يتمتع النظام بإمكانيات جديدة ، مثل التخطيط وحل المشكلات ، وهو أكثر قدرة وقوة من GPT-4 ".

من المتوقع أن يقوم Gemini AI بتشغيل مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة، يتضمن ذلك برامج للدردشة والتطبيقات المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات ويمكن أن يكون منافسًا قويا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي.

GEMINI AI

ما هو الجوزاء GEMINI AI؟

Gemini أو الجوزاء باللغة العربية هي عائلة جديدة من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) التي طورتها Google للتنافس مع روبوتات محادثة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل الموجود في محرك بينج Bing Chat من شركة مايكروسوفت Microsoft و ChatGPT من شركة OpenAI.

كشف ديميس هاسابيس ، المؤسس المشارك لشركة DeepMind والرئيس التنفيذي لشركة DeepMind من جوجل، عن مزيد من التفاصيل حول مشروع Gemini AI مؤخرا قائلا : "على مستوى عالٍ من الأداء، يمكنك التفكير في الجوزاء على أنه يجمع بين بعض مزايا نظام الكتابة AlphaGo مع القدرات اللغوية الرائعة لنماذج اللغة الكبيرة. لدينا أيضًا بعض الابتكارات الجديدة التي ستكون ممتعة للغاية. عملية التطوير من المتوقع أن تستمر عدة أشهر ويمكن أن تكلف عشرات أو مئات الملايين من الدولارات ".

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان ، قال في أبريل الماضي إن تكلفة إنشاء GPT-4 كانت أكثر من 100 مليون دولار، وهو إ، دل على شيء فيدل على أن هذه المنتجات مرتفعة التكلفة جدا.

كيف سيعمل GEMINI AI؟

سيتم تشغيل الجوزاء من خلال خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة التي تسمح لها بفهم اللغات والرد على استفسارات المستخدم على غرار ما يقدم روبوت "تشات جي بي تي" ولكن بشكل أقوى وأكثر اقتدار، وهو يؤهل الجوزاء لأن يكون متفوقا على باقي المنتجات المنافسة هو قاعدة البيانات الهائلة التي تمتلكها شركة جوجل Google والتي سوف تستخدم في التدريب وبالتالي تمنح الجوزاء ميزة إضافية في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي.

تزعم جوجل Google أنه بمجرد اكتمال مشروع Gemini ، سيلعب دورًا في تنافسها مع العلامات التجارية الأخرى في تقنية الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

GEMINI AI

يجمع مشروع الجوزاء للذكاء الاصطناعي Gemini AI من Google بين إنشاء نص يشبه GPT-4 مع المزيد من الخصائص الأخرى الأعلى ومن ضمنها "إنشاء صور بناءً على أوصاف نصية". وبالتالي ، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أن يكون أكثر فائدة من ChatGPT مع القدرة على الدخول في "حوار الدردشة" وأيضا "تحليل بيانات الرسم البياني" و "إنشاء الصور" وحتى التحكم في البرامج باستخدام اللغة العادية مثل البشر.

الخطوة الجديدة من جوجل تساعدها لأن تقف وتنافس بقوة مع المنتجات المنافسة مثل Microsoft Azure، خاصة وأن برنامج الجوزاء سيكون مدمج مع التخزين السحابي لجوجل.

لتسريع أبحاث الذكاء الاصطناعي التولدي، قامت جوجل بدمج مجموعة هسابيس في DeepMind مع مختبر الذكاء الاصطناعي الرئيسي لشركة Brain ، في أبريل الماضي لإنشاء Google DeepMind. وقال حسابيس إن الفريق الجديد سيجمع بين فصيلين قويين لهما أدوار أساسية في النهوض بقدرات الذكاء الاصطناعي للشركة.

أضاف حسابيس: "إذا نظرت إلى ما وصلنا إليه في مجال الذكاء الاصطناعي ، فسأقول إن 80 أو 90 % من الابتكار يأتي من أحدهما ، لقد قامت كلتا المنظمتين بتقديم الكثير من الأشياء العظيمة خلال العقد الماضي".

ومع ذلك لا ينكر حسابيس المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي ولا يؤيد الإسراع في التطوير بلا ضوابط، بل على العكس تماما، جوجل تتأنى في خطواتها كما أن فريق "أمان الذكاء الاصطناعي" بقيادة المؤسس المشارك الآخر لشركة DeepMind شين ليج، وقعوا على بيان الشهر الماضي ، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، يحذرون فيه من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر مماثلة للحرب النووية أو الوباء.