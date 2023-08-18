عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشروع Gemini AI.. جوجل تدخل منافسة الذكاء الاصطناعي مع مايكروسوفت بسلاح جديد

GEMINI AI من جوجل
GEMINI AI من جوجل

تعمل شركة "جوجل" الأمريكية حاليا على مشروع جديد للذكاء الاصطناعي التوليدي يقال أنها تراهن عليه ويسمى "الجوزاء"، وهدفها هو دخول حلبة المنافسة بقوة مع شركة أوبن إيه آي وبرنامجها  GPT-4 الذي يقوم عليه أداة ChatGPT.

وفقا لتقرير موقع gizchina التقني المتخصص، تم الإعلان عن Gemini AI من قبل جوجل Google  لأول مرة في يونيو الماضي وهو حتى الآن لا يزال تحت الاختبار،  في منشور مدونة الشركة، زعمت Google أن النظام أكثر قدرة من  GPT-4 الخاص بشركة OpenAI موضحة أنه "يجمع نظام الذكاء الاصطناعي بين التقنية وراء AlphaGo ونموذج اللغة الكبير. يتمتع النظام بإمكانيات جديدة ، مثل التخطيط وحل المشكلات ، وهو أكثر قدرة وقوة من GPT-4 ".

 من المتوقع أن يقوم Gemini AI بتشغيل مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة، يتضمن ذلك برامج للدردشة والتطبيقات المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات ويمكن أن يكون منافسًا قويا في سوق منتجات الذكاء الاصطناعي.

GEMINI AI

ما هو الجوزاء GEMINI AI؟

Gemini أو الجوزاء باللغة العربية هي عائلة جديدة من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) التي طورتها Google للتنافس مع روبوتات محادثة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل الموجود في محرك بينج  Bing Chat من شركة مايكروسوفت Microsoft و ChatGPT من شركة OpenAI. 

كشف ديميس هاسابيس ، المؤسس المشارك لشركة DeepMind والرئيس التنفيذي لشركة DeepMind من  جوجل، عن مزيد من التفاصيل حول مشروع Gemini AI مؤخرا قائلا : "على مستوى عالٍ من الأداء، يمكنك التفكير في الجوزاء على أنه يجمع بين بعض مزايا نظام الكتابة AlphaGo مع القدرات اللغوية الرائعة لنماذج اللغة الكبيرة. لدينا أيضًا بعض الابتكارات الجديدة التي ستكون ممتعة للغاية. عملية التطوير من المتوقع أن تستمر عدة أشهر ويمكن أن تكلف عشرات أو مئات الملايين من الدولارات ".

الجدير بالذكر  أن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان ، قال في أبريل الماضي إن تكلفة إنشاء GPT-4 كانت أكثر من 100 مليون دولار، وهو إ، دل على شيء فيدل على أن هذه المنتجات مرتفعة التكلفة جدا.

كيف سيعمل GEMINI AI؟

سيتم تشغيل الجوزاء من خلال خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة التي تسمح لها بفهم اللغات والرد على استفسارات المستخدم على غرار ما يقدم روبوت "تشات جي بي تي" ولكن بشكل أقوى وأكثر اقتدار، وهو يؤهل الجوزاء لأن يكون متفوقا على باقي المنتجات المنافسة هو قاعدة البيانات الهائلة التي تمتلكها شركة جوجل Google والتي سوف تستخدم في التدريب وبالتالي تمنح الجوزاء ميزة إضافية في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي. 

تزعم جوجل Google أنه بمجرد اكتمال مشروع Gemini ، سيلعب دورًا في تنافسها مع العلامات التجارية الأخرى في تقنية الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. 

GEMINI AI

يجمع مشروع الجوزاء للذكاء الاصطناعي Gemini AI من Google بين إنشاء نص يشبه GPT-4 مع المزيد من الخصائص الأخرى الأعلى ومن ضمنها "إنشاء صور بناءً على أوصاف نصية". وبالتالي ، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أن يكون أكثر فائدة من ChatGPT مع القدرة على الدخول في "حوار الدردشة" وأيضا "تحليل بيانات الرسم البياني" و "إنشاء الصور" وحتى التحكم في البرامج باستخدام اللغة العادية مثل البشر.

حيساعدك في الكتابة..جوجل كروم مع خادم ذكاء اصطناعي جديد أكتوبر المقبل

تنديدا بالتعامل مع دولة الاحتلال.. نشطاء يدعون لمظاهرة ضخمة أمام مؤتمر "جوجل"

الخطوة الجديدة من جوجل تساعدها لأن تقف وتنافس بقوة مع المنتجات المنافسة مثل Microsoft Azure، خاصة وأن برنامج الجوزاء سيكون مدمج مع التخزين السحابي لجوجل.

لتسريع أبحاث الذكاء الاصطناعي التولدي، قامت جوجل بدمج مجموعة هسابيس في DeepMind مع مختبر الذكاء الاصطناعي الرئيسي لشركة  Brain ، في أبريل الماضي لإنشاء Google DeepMind. وقال حسابيس إن الفريق الجديد سيجمع بين فصيلين قويين لهما أدوار أساسية في النهوض بقدرات الذكاء الاصطناعي للشركة. 

أضاف حسابيس: "إذا نظرت إلى ما وصلنا إليه في مجال الذكاء الاصطناعي ، فسأقول إن 80 أو 90 % من الابتكار يأتي من أحدهما ، لقد قامت كلتا المنظمتين بتقديم الكثير من الأشياء العظيمة خلال العقد الماضي".

ومع ذلك لا ينكر حسابيس المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي ولا يؤيد الإسراع في التطوير بلا ضوابط، بل على العكس تماما، جوجل تتأنى في خطواتها كما أن فريق "أمان الذكاء الاصطناعي" بقيادة المؤسس المشارك الآخر لشركة DeepMind شين ليج، وقعوا على بيان الشهر الماضي ، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، يحذرون فيه من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر مماثلة للحرب النووية أو الوباء.

جوجل Gemini Gemini AI مايكروسوفت ChatGPT OpenAI Google Microsoft

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أحمد حسن يعلن عن وجهة أحمد حجازي بعد اتحاد جدة

قرار عاجل من الشباب السعودي لحسم ضم زيزو نجم الزمالك

بركات ينهي الجدل حول مصير القندوسي مع الأهلي

أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

أول رد فعل من زوجة زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

بمعالج كوالكوم.. نوكيا تطرح رسميا Nokia C210

فيفو تعلن رسميًا عن مواصفات وسعر Vivo V29e |صور

حيلة خبيثة على X..إيلون ماسك يستخدم "تأخير الـ 5 ثوانٍ" للانتقام من أعدائه

بالخطوات.. كيفية تمكين SCREEN LOCK في "واتس آب" نسخة الكمبيوتر

داعم لـ 5G.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف Moto G84 متوسط المدى

24 GB رام.. وان بلس تطرح Ace 2 Pro للشباب ومحبي الألعاب

يعيش سنين وتقدر تصلحه بنفسك.. نوكيا تطرح Nokia G310 لأصحاب الدخل المحدود

شاومي تبيع 220000 هاتف Redmi K60 Ultra خلال 5 دقائق فقط

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لمروجي الأكاذيب والشائعات عن فاتورة الكهرباء

الصلاة على النبي ليلة الجمعة.. أجرها وأفضل صيغة للشفاعة وتفريج الكرب

BMW تطرح X5 موديل 2024 بالسوق المصري | اعرف سعرها

تنسيق الجامعات 2023.. كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

حكم بالسجن 22 عاما لامرأة حاولت تسميم ترامب

بعد أسبوع من اغتيال فيافيسينسيو .. إطلاق نار في فعالية انتخابية بـ الإكوادور | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

لذيذ جدا.. طريقة عمل البرجر المشوى علي الفحم

بعد التحذير من المتحور الجديد .. أطعمة لرفع مناعة الجسم

ليس له علاج.. سر التحذير من متحور كورونا الجديد

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ