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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنديدا بالتعامل مع دولة الاحتلال.. نشطاء يدعون لمظاهرة ضخمة أمام مؤتمر "جوجل"

أرشيفية
أرشيفية

نشر نشطاء في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسات أميركية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرة أمام مؤتمر (Google Cloud) لشركة "جوجل"، والمقرر تنظيمه في 29 من شهر أغسطس الجاري في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، تنديداً باستمرارها في تقديم خدمات تكنولوجية بالتعاون مع شركة "أمازون" لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فأن هدف التظاهرة امام هذا المؤتمر الرئيسي للذكاء الصناعي، والذي يجذب الآلاف من العاملين في المجال التكنولوجي، هو الضغط على الشركتين (جوجل وامازون)، لإلغاء عقد مشروع (نيموس) الذي وقع قبل نحو عامين بقيمة مليار دولار مع حكومة الاحتلال، والذي يسعى لتمكين وترسيخ الفصل العنصري وعنف الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأراضي .

وكان عشرات النشطاء قد تظاهروا نهاية الشهر الماضي أمام قمة شركة "أمازون" في مدينة نيويورك التي شارك فيها الآلاف من المختصين والباحثين في هذا المجال، و رفعوا خلالها اليافطات المنددة باستمرار العقد والتعاون التكنولوجي مع دولة الاحتلال، وضرورة إيقاف ذلك في اسرع وقت.

تنظيم تظاهرة مؤتمر Google Cloud شركة جوجل مدينة سان فرانسيسكو شركة امازون الاحتلال الاسرائيلي الفصل العنصري

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