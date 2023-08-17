أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، أن روسيا تفرض غرامات على جوجل بدعوى عدم حذف "معلومات كاذبة".

في سياق آخر فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، عقوبات على كيانات مرتبطة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وعززت موسكو وبيونج يانج علاقاتهما العسكرية، خاصة بعد فرض أوروبا وأمريكا عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، تبادل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل تهنئة أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ78 لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني الذي استمر من عام 1910 إلى عام 19451.