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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول سفينة تغادر أوديسا منذ خروج روسيا من صفقة الحبوب إلى اسطنبول

صدى البلد

 غادرت سفينة حاويات مُحملة اليوم الخميس، أخيرًا ميناء أوديسا في أوكرانيا بعد أن ظلت عالقة لأكثر من عام، ومن المقرّر أن تصل إلى اسطنبول مساء اليوم.

وقال متحدث باسم بيرنهارد شولت شيب مانجمنت ، التي تمتلك السفينة بالاشتراك مع بنك صيني ، إن سفينة الحاويات جوزيف شولت موجودة حاليًا في المياه الرومانية بعد مغادرتها أمس، بحسب شبكة سكاي نيوز الأنجليزية.
ووصلت سفينة حاويات محملة بالحبوب إلى المياه الرومانية في البحر الأسود بعد مغادرتها ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا يوم الأربعاء.

وتعد السفينة جوزيف شولت التي ترفع علم هونج كونج أول سفينة تستخدم ممرًا مؤقتًا للشحن في البحر الأسود تم إنشاؤه في أعقاب انهيار صفقة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي ، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وأظهرت بيانات من حركة المرور البحري ،اليوم الخميس، أن السفينة تتجه جنوبًا باتجاه ميناء أمبارلي التركي. قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الأربعاء إن الناقلة تحمل أكثر من 30 ألف طن متري من البضائع ، بما في ذلك المنتجات الغذائية.

ويذكر أن روسيا أنسحبت من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي سمح لأوكرانيا بنقل حبوبها عبر البحر الأسود وحذرت من أن أي سفن متجهة إلى أوكرانيا ستُعامل على أنها تحمل أسلحة محتملة.

في الأسبوع الماضي ، أصدرت البحرية الأوكرانية أمرًا يعلن ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى الموانئ الأوكرانية.

 ومع ذلك ، فقد اعترفت بأن التهديد العسكري وخطر الألغام من روسيا لا يزالان على طول جميع الطرق.

يوم الأحد ، أطلقت سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية وصعدت إلى سفينة شحن مملوكة لتركيا زعمت أنها كانت متجهة إلى أوكرانيا ، فيما وصفته كييف بأنه عمل قرصنة.

الأمم المتحدة اعترفت إسطنبول البحر الأسود الرومانية المنتجات الغذائية

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