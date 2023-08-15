حيساعدك في الكتابة..جوجل كروم مع خادم ذكاء اصطناعي جديد أكتوبر المقبل

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية من خلال مؤتمرها لهذا العام Google I / O الذي أقيم في مايو الماضي أنها تركز كل الاهتمام والاستثمارات المستقبلية على مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدية.

مع إطلاق "جوجل" مركز Google Labs الجديد ، ودمج البريد البريد بخاصية "ساعدني على الكتابة" Help Me Write ، والتحسينات التي تم إدخالها على روبوت الدردشة الآلية بارد Bard، تواصل Google استكشاف إمكانياتها في عالم الذكاء الاصطناعي حديث الساعة حاليا ومستقبل الإنترنت.

وفقا لتقرير حديث تقوم العلامة التجارية حاليا بتطوير أداة ذكاء اصطناعي مخصصة لـ نظام تشغيل ChromeOS يمكنها إعادة كتابة النص بأسلوب مختلف، أي أنه مساعد لكتابة محتوى نصي أكثر احترافية.

جوجل

تعمل Google على مشروع Chrome OS الجديد المقرون حتى الآن بخمسة أسماء رمزية أو كودية داخل الشركة، بما في ذلك ماكو و مانتا وأوركا ، وفقًا للمعلومات التي كشفتها 9to5Google. في حين أن الكود المتاح للجمهور لا يؤكد ما إذا كان يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المشروع الجديد، إلا أن ذكر "اقتراحات النسخ" Copy Suggestions أدى إلى التكهنات بشأن الذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق ، يمكن أن تشير كلمة "نسخ" Copy إلى الإسهاب النصي الذي أنشأه الإنسان ، والذي يمكن بعد ذلك إعادة معالجته بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين المصطلحات والتكوينات اللغوية مع إعادة الصياغة.

يمكن أن تظهر Orca ، كما تم تسميتها كوديًا، كخيار في قائمة جانبية يمكن النقر عليها بزر الماوس الأيمن في ChromeOS أثناء كتابة نص، عند النقر ، ستظهر فقاعة Mako على الشاشة ، مما يمنح المستخدمين ثلاثة خيارات مختلفة، من خلال تحديد "طلب إعادة الكتابة" ، قد يتمكن المستخدمون من مطالبة أداة الذكاء الاصطناعي بإعادة إنشاء نسخة معدلة ومحدثة من نصهم.

يمكن أن يوفر خيار إعادة كتابة النص "Preset text queries" للمستخدمين المطالبة بإعادة إنشاء النص بواسطة الذكاء الاصطناعي بأسلوب معين. من خلال Mako ، سيكون من الممكن إدراج نصوص إضافية كتبها الذكاء الاصطناعي لتكمل النص الأصلي المكتوب بواسطة المستخدم.

حتى الآن لم تعلن جوجل رسميا أي من هذه الخصائص الجديدة على كروم ولكن في حالة إتاحتها للجمهور سيكون الإعلان في أكتوبر القادم وليس قبل ذلك مع الجدول الزمني لطرح النسخة الجديدة من جوجل كروم المسماة 118 وقد تكون هذه الإمكانيات في البداية حصرية لمستخدمي أجهزة Chromebook X.