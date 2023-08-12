Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

تتقدم شركة جوجل Google، في خطتها لحذف الحسابات التي كانت غير نشطة لمدة عامين على الأقل.

ووفقا لـ جوجل، لن يتم حذف الحسابات حتى الأول ديسمبر المقبل، وستبدأ جوجل في إرسال تنبيهات إلى المستخدمين المتأثرين قبل الموعد المحدد، إذا تم توفيرها، فسيتم إرسال إشعارات متعددة، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الاحتياطية، مع فترة سماح مدتها ثمانية أشهر قبل الحذف النهائي.



سياسة جديدة تهدف لـ منع المخاطر الأمنية



في شهر مايو الماضي، أعلنت جوجل عن السياسة الجديدة والتي تستهدف الثغرات الأمنية المحتملة، مدعية أنها ستعمل على منع المخاطر الأمنية وتشير النتائج الداخلية إلى أن الحسابات القديمة من المرجح أن تعتمد على كلمات المرور المعاد تدويرها وتفتقر إلى ميزات الأمان المحدثة ، مثل التحقق من خطوتين ، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للتهديدات مثل التصيد الاحتيالي والقرصنة.

وكما ذكرت جوجل سابقا، فإن الحسابات الأولى التي سيتم حذفهاهي تلك التي تم إنشاؤها ولم يتم الدخول إليها مرة أخرى فسوف تمنحها عملاقة التقنية الأولوية للإزالة.

الجدير بالذكر أن الانتهاكات الأمنية الأخيرة كشفت عن العديد من كلمات المرور المعاد استخدامها، وإن حساب جوجل القديم الذي يحمل مثل هذه كلمة المرور يشبه بركان خامد، لا يمكن التنبؤ به وقد يكون مدمرا، وعلاوة على ذلك، تفتقر العديد من هذه الحسابات إلى أحدث ميزات الأمان، مما يزيد من قابليتها للاختراق.

ومع ذلك، فإن التهديد لا يقتصر على كلمات المرور الضعيفة فقط، الحسابات غير النشطة هي أهداف رئيسية للتصيد الاحتيالي.،يستخدم مجرمو الإنترنت تهديدات حذف الحساب لخداع المستخدمين للكشف عن بيانات اعتمادهم، وتصبح الحسابات القديمة التي لا تحتوي على أحدث ميزات الأمان أهدافًا سهلة للقراصنة، مما يجعلها نقاط توزيع محتملة للرسائل غير المرغوب فيها ويعرض سمعة جوجل للخطر.