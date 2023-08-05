لا يعلمها الكثيرون.. مزايا سرية في تطبيق خرائط جوجل

يستخدم الملايين من مالكي هواتف أندرويد، تطبيق الملاحة الشهير خرائط جوجل "Google Maps"، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه ليس مجرد تطبيق تنقل فقط، ولكن في الحقيقة يضم التطبيق العديد من المزايا من بينها ميزة للعثور على أفضل المطاعم أو المواقع السياحية التي تستحق الزيارة، وغيرها من المزايا المخفية التي قد لا يعلمها الكثيرين، سنوضح لك من خلال مقالنا التالي.

5 مزايا سرية في تطبيق خرائط جوجل





1. تنزيل الخرائط للاستخدام في وضع عدم الاتصال:

زودت شركة جوجل تطبيق الخرائط الخاصة بها مؤخرا، بميزة مثيرة للاهتمام والتي تتيح لمستخدمي تطبيق الملاحة الشهير من استخدام التطبيق والانتقال إلى الأماكن التي برغبون في الذهاب إليها دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت.



ولتنزيل الخرائط واستخدامها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة:

- افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي.

- حدد الخرائط غير المتصلة بالإنترنت.

- اضغط على “تعيين خريطتك الخاصة”.

- اضبط المستطيل الأزرق وحدد المنطقة التي تريد تنزيلها.

- اضغط على تحميل.

2. اجعل خرائط جوجل في اتجاه الشمال:

لتسهيل التنقل، ستوجهك خرائط جوجل اتجهات الخريطة نحو الاتجاه الذي تواجهه، ولكن هل تعلم أنه يمكنك جعل الخريطة تواجه الشمال تلقائيا في كل مرة تفتح فيها التطبيق؟، ويمكنك القيام بذلك باتباع هذه الخطوات البسيطة التالية:

- افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

- اذهب إلى الإعدادات.

- اضغط على التنقل.

- حدد موقع “ابق على الخريطة في الشمال لأعلى”.

- قم بتمكين شريط التمرير.

3. شارك الموقع في الوقت الفعلي:

تتيح هذه الميزة للأشخاص الذين يسافرون بمفردهم، مشاركة موقعهم الفعلى مع الآخرين، وتسمح مشاركة موقعك في الوقت الحالي للآخرين بشكل أساسي معرفة مكانك والوجهة التي تتجه إليها، فهي خاصية مشابه لميزة مشاركة الموقع المباشر في واتساب وفيسبوك وماسنجر وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، ولمشاركة الموقع المباشرة على خرائط جوجل اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي.

- انقر فوق مشاركة الموقع.

- حدد الوقت الذي تريد بدء المشاركة فيه.

- اضغط على زر المشاركة.

- حدد إلى أي مدى تريد مشاركة الموقع.

- اختر جهات الاتصال التي تريد مشاركة الموقع معها.