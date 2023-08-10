جوجل تتيح لك ترجمة رسائل Gmail.. إليك الطريقة

سهلت شركة جوجل Google على المستخدمين التواصل بلغات مختلفة عن طريق إضافة ميزة للترجمة أصلية إلى تطبيق Gmail للجوال.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، طرحت عملاقة التقنية الأمريكية جوجل ميزة الترجمة الجديدة، على أجهزة أندرويد و iOS، بعد أن كانت متوفرة سابقا على إصدار الويب فقط.

وقالت جوجل في إحدى مشاركات على مدونتها الرسمية: "لسنوات، اعتمد المستخدمون على ميزة ترجمة Gmail للتواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم"، "ومن خلال هذا التحديث الجديد، نجعل من السهل على الأشخاص البقاء على اتصال، بغض النظر عن حواجز اللغة".

إليك كيفية استخدام ميزة الترجمة على Gmail

تعمل ميزة ترجمة Gmail الجديدة من جوجل عن طريق الكشف التلقائي عن لغة البريد الإلكتروني، إذا كانت لغة البريد الإلكتروني مختلفة عن لغة المستخدم المفضلة، فسيظهر شعار في أعلى عرض البريد الإلكتروني لترجمته.

ميزة ترجمة Gmail

على سبيل المثال، إذا كان البريد الإلكتروني باللغة الكورية واللغة المفضلة للمستخدم هي الإنجليزية، فسيظهر إعلان بانر يقول "الترجمة إلى الإنجليزية"، ويمكن للمستخدم بعد ذلك النقر فوق الشعار لرؤية ترجمة البريد الإلكتروني.

ويمكن لمستخدمي "جيميل" أيضا استبعاد الشعار الذي يظهر أعلى البريد الإلكتروني، أو يمكنهم اختيار عدم ترجمة رسائل البريد الإلكتروني من تلك اللغة مرة أخرى، ويمكن للمستخدمين أيضا تخصيص تفضيلات الترجمة الخاصة بهم في الإعدادات، حيث يمكنهم تحديد اللغات التي يرغبون في ترجمتها دائما أو عدم ترجمتها مطلقا.

وفي حال لم يعرض تطبيق Gmail الشعار القابل للرفض لسبب ما، فيمكنك دائمًا ترجمة البريد الإلكتروني يدويا عن طريق النقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من البريد الإلكتروني وتحديد خيار "ترجمة"، ميزة الترجمة في تطبيق Gmail متوافقة مع ما يصل إلى 100 لغة.