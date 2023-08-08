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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي تطبيقات جوجل و Gmail.. تفاصيل

تحذير عاجل للملايين
تحذير عاجل للملايين من مستخدمي تطبيقات جوجل و Gmail

حذر خبراء في مجال التكنولوجيا من أنه يمكن لمستخدمي تطبيقات جوجل المختلفة، ومنها تطبيق البريد الإلكتروني Gmail أن يتعرضوا لإغلاق صندوق الوارد الخاص بهم في Gmail، أو حتى حذف حساباتهم نهائيًا ما لم يتبعوا القواعد الجديدة الخاصة بشركة جوجل. 

وبحسب فريق بحثي في Bleeping Computer فإنه يتم تفعيل بعض التغييرات الكبيرة في جوجل في الأشهر المقبلة ، وقد يؤدي تجاهلها إلى حذف الحسابات نهائيًا، الأمر الذي يعني أن البعض يواجه كابوس فقدان الوصول إلى خدمات مثل Gmail و Google Photos وغيرها من الخدمات الأخرى.        

وبدأت بالفعل شركة جوجل في تحذير المستخدمين من إمكانية حذف الحسابات في وقت لاحق من هذا العام ، ومع اقتراب الموعد النهائي ، يبدو أنها تريد أن يكون جميع المستخدمين على دراية كاملة بالمخاطر. 

ونشرت جوجل رسالة جديدة الأسبوع الماضي والتي تذكر المستخدمين بأن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر، حيث تقول الرسالة "نحن نحدِّث فترة عدم النشاط لحسابات جوجل إلى عامين عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا". 

 

وتضيف الشركة "يبدأ هذا التغيير في الظهور اليوم وسينطبق على أي حساب جوجل غير نشط ، مما يعني أنه لم يتم تسجيل الدخول إليه أو استخدامه خلال فترة عامين، حيث سيكون الحساب غير النشط وأي محتوى فيه مؤهلاً للحذف اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023. " 

 

وفقا لـ صحيفة “ ديلي إكسبرس” هناك طريقة سهلة للغاية لمنع حدوث ذلك، وهي أنه ما عليك سوى استخدام حسابك وسيظل آمنًا، وحتى إذا كنت نادرًا ما تستخدم حساب Gmail أو Google Photos، فما عليك سوى تسجيل الدخول والتحقق من الصورة أو إرسال بعض الرسائل ولن يتم حذف الأشياء. 

 

وتقول جوجل أيضًا إنها لن تزيل الحسابات فقط دون سابق إنذار، حيث ستتيح فرصة إعطاء تذكيرات متعددة لأولئك الذين على وشك أن يتأثروا. 

 

وأكدت الشركة: "إذا تم اعتبار حسابك غير نشط ، فسنرسل إليك العديد من رسائل التذكير بالبريد الإلكتروني قبل أن نتخذ أي إجراء أو نحذف أي محتوى حساب، وستقوم رسائل التذكير هذه بالبريد الإلكتروني الخروج قبل 8 أشهر على الأقل من اتخاذ أي إجراء بشأن حسابك ".

 

كما حذرت الشركة من أنه "إذا لم يتم استخدام حسابات جوجل  لفترة طويلة من الوقت ، فمن المرجح أن يتم اختراقها، وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها التي ربما تم اختراقها ، أو تم إعداد المصادقة الثنائية ، وتلقي عدد أقل من فحوصات الأمان من قبل المستخدم. " 

 

 

 

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