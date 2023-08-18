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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صلَّح موبايلك بنفسك.. ميزة جديدة لهاتف Pixel 7a من “جوجل”

جوجل
جوجل

 

مع التقدم التكنولوجي للهواتف المحمولة أصبحت أكثر تعقيدا وبالتالي أكثر صعوبة في الإصلاح بعكس هواتف فترة تسعينات القرن الماضي ومع ذلك أدركت الشركات هذا العيب وبدأت في التعامل معه من خلال تقديم هواتف قابلة للإصلاح من قبل المستخدم دون الحاجة إلى اللجوء لمركز صيانة متخصص.

يمكن أن تكون مهمة إصلاح هاتفك مهمة شاقة ومكلفة ، ولكن مع برامج الإصلاح الذاتي التي تقدمها شركات تصنيع الهواتف من أمثال نوكيا و  جوجل  الأمر أصبح بسيط وأسهل من أي وقت مضى.

جوجل

أطلقت شركة "جوجل"  Google برنامج الإصلاح الذاتي في عام 2022 ، لمالكي هواتف Pixel مع بعض الموديلات القابلة للإصلاح، وأحدث المنضمين للفريق هو طراز بيكسل Pixel 7a متوسط المدى.

دخلت  Google  في شراكة مع iFixit لتقديم برنامج إصلاح ذاتي لهواتف Pixel ، بما في ذلك Pixel 7a وهو البرنامج الذي يتيح لك شراء قطع غيار لجهاز Pixel 7a ، بالإضافة إلى الوصول إلى دليل شامل لإصلاح العيوب المختلفة بالخطوات والصور.

تشمل أجزاء الغيار المتوفرة من خلال iFixit شاشات عرض ، وأغطية للجزء الخلفي ، والبطاريات ، وحوامل الكاميرا الخلفية ، ومستشعرات الكاميرا العريضة والفائقة الاتساع، و تتراوح الأسعار من 36 دولارًا إلى 109 دولارات ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشاشة هي الجزء الأغلى.

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تأتي بعض قطع الغيار أيضًا مع ضمان مدى الحياة ، مما يعني أن iFixit تضمن "أن المنتج مضمون للعمل طالما في حوزتك" وهي طريقة اقتصادية تحافظ على أموالك وتضمن لك عمر طويل لهاتفك وتوفر لك المال الذي تنفقه على الإصلاحات عند مراكز الصيانة.

بالإضافة إلى توفير المال ، يمكن أن يساعد برنامج الإصلاح الذاتي في تقليل النفايات الإلكترونية، وبالتالي تقليل التأثير على البيئة والبصمة الكربونية، خاصة في عصر أصبحت النفايات الإلكترونية مشكلة متنامية ، ومن خلال إصلاح الهواتف وبقائها لسنين أكثر، يمكننا المساعدة في إبعادها عن مدافن النفايات.

Pixel 7a جوجل Pixel Google نوكيا iFixit

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