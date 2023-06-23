بهذه الطريقة.. هاتف “جوجل بيكسل” يسخر من Apple  في إعلانه الجديد.. فيديو

اعتادت شركات الهواتف الذكية أن تسخر من منافسيها في الإعلانات، اشتهرت سامسونج Samsung بسمعتها السيئة في السخرية من شركة Apple حتى أصبحت الهدف المعتاد لها في كل إعلاناتها تقريبا، الآن تمشي جوجل Google على نفس خطى سامسونج في إعلانها الجديد الذي يبدو فيه جليا مدى سخريتها من هواتف آيفون 14 من آبل من خلال وضع Pixel 7 Pro في مقابل ما يشبه “آيفون 14 برو”.

في أحدث مقطع فيديو تم نشره على قناة جوجل على "يوتيوب"، تكيل شركة جوجل انتقادات خفية في شركة Apple. وفقًا للفيديو ، فإن أجهزة Apple iPhone "تفتقر إلى الابتكار"، وبالتالي تظهر الجهاز المسى 14، رمز وإشارة واضحة لآيفون 14 على أنه عاجز عن منافسة جوجل بيكسل وإمكانياته الفائقة.

يُظهر الفيديو كلاً من Apple iPhone 14 و Pixel 7. لكن دور آيفون الأساسي في الإعلان هو التخديم على منافسه والتأسف على الميزات التي يفتقر إليها بينما يمتلكها هاتف جوجل وعلى الرغم من أن آيفون يعدد كل المزايا التي لا يمتلكها وأنه أصبح موضة ولى زمانها، فإن Google Pixel 7 Pro يقدم العزاء.

يبدأ الإعلان بسؤال جوجل بيكسل صديقه آيفون عما إذا كان على ما يرام. ويستجيب iPhone بأنه قد تحول للتو إلى 14 عامًا في إشارة واضحة لهواتف آيفون 14 النموذج الذي يباع حاليا في الأسواق.

واصل آيفون من آبل الشكوى داخل الإعلان بأنه بدأ يلاحظ الأشياء بشكل مختلف بعد بلوغه 14 عامًا، ويقول أيضا إنه عندما كان في عمر Pixel الحالي، تم عرضه على أصدقائه. في إشارة إلى iPhone 7 ، والذي حقق نجاحًا كبيرًا تفتقده شركة آبل حاليا.

يقول Apple iPhone في الفيديو أنه لم يعد يحصل على نفس المعاملة عندما بلغ 14 عامًا. وبعد قول كل هذا ، بدأت شخصية iPhone في الفيديو بالإشادة بإمكانيات جوجل بيكسل الفائقة في التصوير.