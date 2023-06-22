سارع بالتحديث إلى iOS 16.5.1.. تحذير من Apple بشأن ثغرة أمنية

تفتخر دائما شركة "آبل" Apple الأمريكية بنظامها البيئي المحكم وعوامل الأمن والخصوصية اللذين توفرهما لأجهزة iPhone ، وهي بالفعل أفضل كثيرا من نظام أندرويد في هذا المضمار، ومع ذلك ، فإن أجهزة iPhone آمنة نسبيًا وليست آمنة تمامًا.

الدليل الأوضح أن امتلاكك هاتف آيفون لن يجعلك في مأمن من الاختراقات واللصوصية هو تحديث iOS 16.5.1 الجديد الذي يتم طرحه على أجهزة iPhone ، مما يوفر إصلاحًا عاجلاً لخلل برمجي يؤثر في درجة أمان الجهاز ويسد ثغرة خطيرة في تطبيق iMessage تؤدي إلى تهكير الجهاز بالكامل ونقل كل بياناتك لخوادم خارجية، إذا كنت تمتلك جهاز iPhone ، الشركة توضي بالتحديث فورا إلى أحدث نظام تشغيل.

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تطرح Apple نظام iOS 16.5.1 و iPadOS 16.5.1 للمستخدمين. الإصلاح الأساسي المذكور في سجل التغيير هو إصلاح لمشكلة تمنع الشحن من الشحن بكامل طاقته وقوته.

ومع ذلك ، يذكر سجل التغييرات والإصلاحات أيضًا أن هناك "إصلاحات أمنية مهمة" ، والتي تم إبرازها في مستند منفصل. يتعلق هذان العيبان الأمنيان بالهجوم الإلكتروني "التثليث" Triangulation الذي أبرزه يوجين كاسبرسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي" Kaspersky ، في وقت سابق من هذا الشهر.

جاء في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، أنه تم استخدام الثغرة الأمنية وهجوم Triangulation لاختراق آلاف الأجهزة ، بما في ذلك تلك الخاصة بكبار موظفي Kaspersky.

نجح هجوم التثليث عن طريق إرسال رسالة iMessage تحتوي على رابط خبيث وضار، لا يحتاج المستخدم إلى رؤية الرسالة أو حتى فتحها حتى يتم زرع برنامج التجسس على iPhone.

يقوم برنامج التجسس بعد ذلك بنقل كل المعلومات على الجهاز والتي تشمل المعلومات من تسجيلات الميكروفون والصور والمراسلات والبريد الإلكتروني والموقع الجغرافي وبيانات أخرى إلى الخوادم البعيدة. يمكنه حتى استخراج كلمات المرور من سلاسل مفاتيح Apple ، وتعديل الملفات وتصديرها.

في تقرير واشنطن بوست ، زعمت شركة آبل أن هجمات التثليث القوية كانت ممكنة فقط على نظام التشغيل iOS 15.7 والإصدارات الأقدم ، حيث أن الإصدارات الأحدث مؤمنة من هذه الثغرات الأمنية، علاوة على ذلك ، فإن 90٪ من العملاء الذين اشتروا الأجهزة في السنوات الأربع الماضية قد قاموا بالفعل بالتحديث إلى iOS 16.

بالنسبة لعملاء آيفون الذين لا يمكنهم التحديث إلى إصدار iOS 16 ، فإن Apple تطرح أيضًا iOS 15.7.7 و iPadOS 15.7.7 والتي تتضمن نفس إصلاحات الأمان الموجودة على iOS 16.5.1 و iPadOS 16.5.1 على التوالي.