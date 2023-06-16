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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عودة قوية لـ iPad Mini .. تفاصيل التابلت القادم من آبل

iPad Mini
iPad Mini

تعتبر الأجهزة اللوحية كبيرة الحجم رائعة بالنسبة لكثير من المستخدمين، ولكنها ليست مناسبة للجميع، لأن البعض الآخر  يفضل جهاز لوحي صغير حجم وسط بين الهاتف الذكي والتابلت بحجمه القياسي المتعارف عليه، وهي نقطة القوة الأساسية لتابلت آيباد ميني.

بالرغم من وجودة أجهزة لوحية كثيرة في الأسواق تعمل بنظام التشغيل أندرويد إلا أن أيا منها لم يتمكن أبدا من الوقوف بندية ومنافسة حقيقية مع أجهزة تابلت شركة  آبل، وبالفعل استطاعت سلسلة iPad Mini من تحقيق نجاح ساحق وشعبية كبيرة لا تتمتع بها أي من الأجهزة اللوحية للأندرويد بمختلف علاماتها التجارية. 

iPad Mini

وفقا لتقرير موقع androidauthority يستعد عملاق كوبرتينو من إطلاق  آيباد  ميني iPad Mini من الجيل السابع، غالبا في سبتمبر المقبل أو شهر أكتوبر على أقصى تقدير، ليعود آيباد ميني مرة أخرى إلى ساحة المنافسة بعد غياب عامين وعدم إصدار آبل لجهاز ميني موديل 2022. آخر آيباد ميني كان قد صدر في سبتمبر 2021 من الجيل السادس.

لم يكن أبدا آيباد ميني جهاز رئيسي لشركة  آبل، يغيب بالسنوات دون إصدار جديد لأنها تهتم بالتابلت الأكبر حجما والأغلى ثمنا، على سبيل المثال أصدرت آبل الجيل الرابع من آيباد ميني في سبتمبر 2015 والجيل الخامس في مارس 2019، لا تولي اهتمام كبير بهذا النوع من الأجهزة.

iPad Mini

أحدث إصدار حالي من iPad Mini مصمم بلغة تصميم رائعة ويوفر أداء ممتاز ، وعمر بطارية قوي ، ويمكنك إضافة اتصال 5G. كان iPad Mini من الجيل السادس ثاني أكثر الأجهزة اللوحية مبيعًا في الربع الأول من عام 2022 ، وفقًا لمؤسسة IDC. كان في المرتبة الثانية بعد جهاز iPad العادي 2021.

ما الذي نتوقعه  من iPad Mini الجديد؟ 

انتشرت عدة تسريبات تتعلق بالجيل السابع من آيباد ميني كلها ما زالت تكهنات لكنها تسريبات من مصادر موثوقة. كان جهاز iPad Mini موديل 2021 الأحدث بنفس معالج هواتف آيفون 13 وهو  Apple A15 Bionic وبالتالي من المرجح جدا أن يكون الجيل السابع من الآيباد بمعالجات Apple A16 Bionic نفس المعالج الموجود في آيفون 14 برو أو A17 Bionic الأكثر قوة.

iPad Mini

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وفقا للخبير التقني Ming-Chi Kuo ستكون المعالجات القادمة في آيباد ميني "نقطة بيع رئيسية". أما بالنسبة للغة التصميم فلن تتغير كثيرا عن آخر إصدار، إذ يبدو أن آبل مغرمة بالحواف المربعة والهيكل الانسيابي، مقاس الشاشة سيكون 8.3 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، وشاشة نوعها Oxide LCD

قدمت آبل آيباد ميني في أربعة ألوان فقط الفضي الرمادي والوردي والأرجواني ولون النجوم Starlight ولكن على الأرجح سيكون التابلت الجديد بألوان الأحمر والأزرق والأرجواني والأصفر.

iPad iPad mini آبل التابلت آيباد آيباد ميني أندرويد

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