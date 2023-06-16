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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تزود حماية الآيفون.. أفضل 7 ميزات للخصوصية والأمان في iOS 17

أفضل ميزات الخصوصية
أفضل ميزات الخصوصية والأمان في iOS 17

أضافت شركة آبل Apple، بشكل مطرد وظائف إضافية للخصوصية والأمان مع كل تحديث لنظام iOS، مع تحديث iOS 17، لقد كانت خصوصية المستخدم إحدى نقاط القوة الأساسية في هواتف آيفون، وأخذتها الشركة الأمريكية إلى مستوى آخر مع التحديث الأخير، لذلك سنوضح لك فيما يلي أفضل ميزات الخصوصية والأمان في iOS 17.

أفضل ميزات الخصوصية والأمان في iOS 17

اعتبارا من الآن، يتوفر الإصدار التجريبي من تحديث iOS 17 على هواتف آيفون، والذي بمجرد تثبيته يمكنك الوصول إلى الميزات المخفية ووظائف الخصوصية الإضافية لإبعاد أعين المتطفلين عن بياناتك، وسيكون الإصدار الثابت لنظام iOS 17 متاحا للأجهزة المؤهلة في منتصف سبتمبر 2023.

 

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1. فحص الوصول إلى الصور:

عند تثبيت تطبيق وفتحه لأول مرة على جهاز آيفون، فإنه يطلب الإذن المناسب للوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو، يمكنك السماح بالوصول الكامل أو الاحتفاظ بالإذن لتحديد الصور ومقاطع الفيديو محددة فقط، ويسمح لمعظم المستخدمين بالوصول الكامل للوسائط إلى تطبيقات الطرف الثالث ونسيانها، بينما يمكنك تعديل إذن الوسائط لاحقا، ويعرض تحديث iOS 17 مطالبات لتأكيد ما إذا كنت لا تزال ترغب في الاستمرار في السماح بالوصول الكامل للصور.

ويمكن لأي تطبيق تابع لجهة خارجية يتمتع بإمكانية الوصول الكامل التحقق من صورك وبياناتك الوصفية، مثل الموقع أو معلومات العمق أو التسميات التوضيحية، ويمكنك اختيار تقييد الوصول أو الاستمرار في السماح بالوصول الكامل.

ميزة فحص الوصول إلى الصور من آبل

2. حماية التصفح في سفاري باستخدام معرف الوجه:

حصل المتصفح الخاص بهواتف آيفون Safari على وظيفة إضافية جديدة مع iOS 17، يمكنك الآن حماية علامات التبويب الخاصة بك باستخدام Face ID على جهاز آيفون، إذا كنت لا ترى الخيار في Safari، فقم بإجراء هذا التعديل الآتي في الإعدادات:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون وانتقل إلى Safari.

2. قم بالتمرير إلى "الخصوصية والأمان"، وقم بتمكين التبديل "طلب معرف الوجه لإلغاء تأمين التصفح الخاص".

3. افتح Safari وتحقق من علامات التبويب الأخيرة، ثم انتقل إلى علامة التبويب "خاص".

4. يطلب Safari مصادقة Face ID للتحقق من علامات التبويب.

ميزة آبل حماية التصفح في سفاري باستخدام معرف الوجه

3. منع التتبع في السفاري والبريد والرسائل:

قامت آبل بتمكين منع التتبع المتقدم في Safari والبريد والرسائل، وتعد إضافة معلمات التتبع إلى روابط الويب إحدى الطرق المعروفة للمعلنين لتتبع أنشطتك عبر الويب، ويقوم Safari والبريد والرسائل تلقائيا باكتشاف عناوين URL هذه وإزالة أجزاء التتبع.

,يتم تمكين الخيار أثناء التصفح الخاص في Safari والروابط المستلمة من البريد والرسائل، ويمكنك تمكينه لتصفح Safari العادي أيضا، إليك ما عليك القيام به:

1. قم بتشغيل تطبيقات الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك وتوجه إلى قسم Safari.

2. قم بالتمرير إلى متقدم Advanced.

3. انقر على "الحماية المتقدمة للتتبع وبصمات الأصابع".

4. اضغط على كل الاستعراضات.

ميزة آبل منع التتبع في السفاري والبريد والرسائل

4. إخفاء الصور الحساسة:

يمكن لتطبيق الرسائل الافتراضي اكتشاف الصور العارية والحساسة قبل إرسال هذا المحتوى أو عرضه على هاتف طفلك، يقدم أولا إرشادات وتحذيرات مناسبة للعمر لمساعدة طفلك على اتخاذ خيار آمن، ولتمكين هذا الخيار في الإعدادات اتبع ما يلي:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون وانتقل إلى Screen Time.
2. حدد أمان الاتصالات.
3. قم بتمكين تبديل التحقق من الصور الحساسة.

ميزة آبل إخفاء الصور الحساسة

6. رسائل تسجيل الوصول:

هي وظيفة إضافية أخرى للخصوصية في الرسائل تُعلم صديقك أو أحد أفراد عائلتك تلقائيا عند وصولك إلى وجهتك، مثل الفندق أو المنزل، ولتفعيلها اتبع الخطوات الآتية:

1. افتح محادثة في الرسائل واضغط على زر +.
2. حدد تسجيل الدخول واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، يمكنك اختيار مشاركة تفاصيل محدودة أو كاملة عن هاتفك وموقعك.
3. اضغط على تحرير وحدد خيار عندما أصل.
4. قم بتعيين موقع الوجهة، ثم انقر فوق تم، واضغط على إرسال.

رسائل تسجيل الوصول
آبل تحديثiOS 17 ميزات الخصوصية هواتف آيفون ميزات iOS 17

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