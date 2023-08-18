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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها لتقديم مشورات عاطفية.. جوجل تطور 21 برنامج ذكاء اصطناعي جديد

جوجل
جوجل

تمضي شركة  جوجل  Google الأمريكية في خطتها نحو دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بكل منتجاتها المستقبلية وهي حاليا في مرحلة تطوير ما لا يقل عن 21 أداة مختلفة تستخدم هذه التقنية لتقديم نصائح حياتية ومساعدة البشر في التخطيط وحتى إعطاء الدروس الخصوصية.

وفقا لتقرير نشره موقع CNBC الإخباري أصبحت معامل DeepMind من "جوجل" الوحدة الرئيسية المسؤولة عن متبعة كل خطط واستراتيجيات جوجل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي وهي المركز الرئيسي وراء تطوير تلك الأدوات.

تأتي أخبار تطوير الأدوات الجديدة بعد أن قدم خبراء قسم أمان الذكاء الاصطناعي في Google عرض أمام المديرين التنفيذيين في ديسمبر الماضي يؤكدون من خلاله أن المستخدمين الذين يأخذون النصائح الحياتية من أدوات الذكاء الاصطناعي قد يواجهون "تراجعًا في الصحة العامة والرفاهية" و "فقدان القدرة على التفكير والتصرف الصحيح".

جوجل 

وبحسب ما ورد من ملعومات تعاقدت شركة  جوجل  بالفعل مع Scale AI ، الشركة الناشئة التي تبلغ تكلفتها 7.3 مليار دولار وهي في عملها المتخصص تركز على مدى فعالية و قوة  وصحة برمجيات الذكاء الاصطناعي ، كما أنها تقوم بعدة اختبارات لأدوات الذكاء الاصطناعي للتأكد من جودتها. 

يعمل أكثر من 100 شخص من حملة الدكتوراة في المشروع الجديد لشركة جوجل، وفقًا لمصادر مطلعة ويتضمن جزء من الاختبار فحص ما إذا كانت الأدوات يمكن أن تقدم نصائح حول العلاقات أو تساعد المستخدمين في الإجابة عن الأسئلة الحميمة.

ومن ضمن ما تقدمه وسيلة الذكاء الاصطناعي لجوجل هي القدرة على حل الخلافات بين الأشخاص، وتقديم حلول عملية في المشكلات التي يعجز الفرد عن الإجابة عنها، ومن ضمن ضمنها بالتأكيد تقديم النصائح للعلاقات العاطفية والعلاقات الحميمة بين الأزواج.

جوجل 

على سبيل المثال يمكن توجيه هذا السؤال للأداة الجديدة "لدي صديقة حميمية ستتزوج هذا الشتاء، كانت فيما مضى زميلتي في السكن أيام الكلية و وصيفة الشرف في حفل زفافي، أريد حقًا أن أذهب إلى حفل زفافها ومشاركتها فرحتها، لكن بعد شهور من البحث عن عمل ، ما زلت لم أعثر على وظيفة، وهي للأسف تقيم حفل زفافها في وجهة بعيدة لا يمكنني تحمل تكلفة الرحلة أو الفندق في الوقت الحالي . كيف أخبرها أنني لن أستطيع المجيء؟ ".

الأدوات التي يقال إن قسم DeepMind من "جوجل" يطورها ليست مخصصة للاستخدام العلاجي ، وفقًا لصحيفة Times ، ولا يوفر روبوت الدردشة بارد Bard chatbot التابع لجوجل الدعم والمشورة العلاجية إلا عند سؤاله بشكل محدد جدا عن الصحة.

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حتى الآن ما زال الجزء الخاص بتقديم النصائح الطبية والعلاجية مثار جدل كبير داخل شركات التكنولوجيا العملاقة وما إذا كان يجب تقديمه مع الروبوتات أم لا، خاصة وأنه قد يتسبب في تفاقم الحالات المرضية عند بعض الناس،.

في يونيو ، أُجبرت الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل على تعليق برناج الشات بوت الخاص بها Tessa chatbot بها بعد أن قدم نصائح بشأن اضطرابات الأكل تعتبر ضارة ومؤذية للمرضى، وبينما يختلف الأطباء والمنظمون حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيثبت فائدته في سياق قصير المدى أم لا ، هناك إجماع على أن إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة العلاجية يتطلب إعادة تفكير نظار لخطورته.

جوجل ذكاء اصطناعي Google DeepMind Bard

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