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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خيبة أمل لمحبي أجهزة «كروم بوك».. جوجل تلغي مشاريعها مع NVIDIA

Chromebook
Chromebook

عمل شركة "جوجل" الأمريكية منذ فترة على مشروع لطرح أجهزتها الكروم بوك  Chromebook الجديدة مزودة ببطاقات رسومات جرافيك من شركة إنفيديا NVIDIA مدمجة، ومع ذلك، تشير أحدث التقارير إلى أن المشروع قد تم إلغاؤه، وبالتالي لن يحصل محبو الـ"كروم بوك" على أجهزة مدعمة بشريحة معالجة الرسوميات القوية المخصصة للألعاب.

Chromebook 

انتهى حلم الحصول على جهاز Chromebook للألعاب من "جوجل"، وبالتالي ألغت جوجل مشاريع تقديم أجهزتها الثالثة المنتظرة بأسماء "Herobrine و Hades و Agah"، مع شريحة إنفيديا، وبالفعل ألغت Google تطوير ثلاث لوحات كروم بوك تم تصميمها لدعم شرائح Nvidia. هذه أخبار مخيبة للآمال لأولئك الذين كانوا يأملون في الحصول على أجهزة Chromebook أقوى للألعاب.

رغم الأنباء السيئة على الأرجح سوف تستمر جوجل في طرح أجهزة Chromebook في المستقبل مع وحدات معالجة رسومات مخصصة. كشف تغيير كودي عن وجود لوحة تحمل الاسم الرمزي "Aurora". يُعتقد أن هذه اللوحة مخصصة لأغراض اختبار Steam الداخلي وليست جهازًا حقيقيًا ، ولكنها تحتوي على بطاقة رسومات RTX 3050. لذلك ، قد يستمر العمل لجعل Steam على نظام ChromeOS متوافقًا مع وحدات معالجة الرسومات المخصصة.

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إلى جانب إلغاء شرائح كروم بوك التي تعمل بنظام Nvidia ، ألغت  جوجل  أيضًا تطوير أجهزة Chromebook التي تدعمها معالجات من "كوالكوم" وتحديدا شريحة Snapdragon 7c + Gen 3 من الجيل الثالث، وهذا يعني أنه لن تكون هناك أجهزة لوحية بنظام ChromeOS في المستقبل القريب.

التغييرات الكبيرة والجذرية التي تتبعها "جوجل" تكشف بوضوح أنها لا تريد الاعتماد على شرائح الشركات الأخرى وعلى الجمهور من محبي أجهزة الكروم بوك الاعتماد على الرسومات المدمجة لإدارة متطلبات الألعاب.

كروم بوك Nvidia إنفيديا Chromebook جوجل

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