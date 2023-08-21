بالكاش مايوه.. زينة تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة زينة عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت زينة في الصور بإطلالة جذابة مرتديه كاش مايوه بالون البرتقالي من امام البحر ونالت اعجاب الجميع

وعلي صعيد أخر تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس ضيفة في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفو اتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها.