وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، تخصيص إدارة التجنيد والتعبئة عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد.

جاء ذلك في إطار الرد على استفسارات المواطنين بالخارج، الراغبين في الاستفادة من مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، التي تم إطلاقها بدءًا من ١٤ أغسطس الجاري ولمدة ٣٠ يوما، للشباب ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً).

والبريد الالكتروني هو: [email protected]

وأضافت وزارة الهجرة، أنه تم تخصيص رقم واتس اب بالمركز الالكتروني للرد على أي تساؤلات كالتالي: 0127 563 8989

وناشدت وزارة الهجرة المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، والراغبين الاستفادة من المبادرة، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص بالمبادرة خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

لينك الموقع: ‏ https://www.tagneedinit.gov.eg/Registration.aspx