شبيه آيفون وسعره مناسب.. أفضل موبايل ريلمي للشباب

تشكل أسعار هواتف آيفون عائقا كبيرا بالنسبة لراغبي الشراء، حيث تعتبر الأكثر جذبا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة إمكاناتها وتصميمها المميز، الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يتجهون إلى شراء هواتف أندرويد لتنوع الموديلات وكذلك وجود فئات سعرية متعددة تناسب الجميع.

ويعد هاتف Realme C55 من أفضل هواتف شركة ريلمي المخصصة للشباب، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات المميزة إضافة إلى تصميمه لشبيه بهواتف آيفون والذي يغري الكثيرون لشرائه، إلى جانب سعره المناسب.

وجاء هاتف ريلمي Realme C55 بشاشة من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة، مع ودة عرض +FHD تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C55 كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، للتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C55 بمعالج من نوع Helio G88 SoC من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت رام قابلة للتوسعة، مع 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن سريع بقوة 33 واط.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55 في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و 915جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.