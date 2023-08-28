عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبيه آيفون وسعره مناسب.. أفضل موبايل ريلمي للشباب

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C55

تشكل أسعار هواتف آيفون عائقا كبيرا بالنسبة لراغبي الشراء، حيث تعتبر الأكثر جذبا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة إمكاناتها وتصميمها المميز، الأمر الذي يجعل الكثير من المستخدمين يتجهون إلى شراء هواتف أندرويد لتنوع الموديلات وكذلك وجود فئات سعرية متعددة تناسب الجميع. 

 

ويعد هاتف Realme C55 من أفضل هواتف شركة ريلمي المخصصة للشباب، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات المميزة إضافة إلى تصميمه لشبيه بهواتف آيفون والذي يغري الكثيرون لشرائه، إلى جانب سعره المناسب.  

 

وجاء هاتف ريلمي Realme C55 بشاشة  من نوع LCD عالية الجودة بقياس 6.72 بوصة، مع ودة عرض +FHD  تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme C55  كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل،  وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، للتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme C55 بمعالج من نوع Helio G88 SoC من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت رام قابلة للتوسعة،  مع  128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن سريع بقوة 33 واط.

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C55 في السوق المصري بسعر حوالي 7 آلاف و 915جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

 

 

 

 

 

ريلمي هواتف ريلمي هواتف ريلمي للشباب شبيه بهواتف آيفون شبيه آيفون Realme C55 هاتف Realme C55 سعر ريلمي Realme C55 مواصفات ريلمي Realme C55

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

ترشيحاتنا

محمد الباز: مصر لديها نوعان من السياحة يعادلا الحج

كيف تتعامل الدولة في حال ظهور مرض معد.. الصحة تجيب

بداية من اليوم .. الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث"

سوريا.. غارات الإسرائيلية عنيفة تستهدف مطار حلف الدولي |تفاصيل

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

حدث ليلا.. حقيقة تعطيل الدراسة بسبب متحور EG.5.. كلوب ينهي جدل انتقال صلاح للسعودية ومفاجأة عن المدير التنفيذي للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الأسعار تتراجع| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية بالأسواق.. ومفاجأة الذهب واللحوم

للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ