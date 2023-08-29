12 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر إطلاق سلسلة iPhone 15

تستعد شركة "آبل" الأمريكية لحفل إطلاق السلسلة الجديدة من هواتفها الرائدة آيفون iPhone من خلال مؤتمر صحفي سيعقد على الأرجح في يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، وفقا لعدة تقارير إعلامية.

انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد كبير من التسريبات والشائعات وتكهنات حول الجيل التالي من آيفون طرازات الـ iPhone 15، ولكن المميز في هذا العام هو أن كل السلسة تخضع لتغييرات كبيرة لم تطرأ عليها خلال الأعوام الماضية، وهناك احتمال أن تقدم الشركة طراز فوق الـ pro باهظ الثمن حتى كابلات الشحن لم تفلت من التغييرات القادمة.

iPhone

موسم المفاجآت

من المحتمل أن يكون حدث إطلاق iPhone 15 يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، حيث اعتادت Apple دائمًا على عقد مؤتمرها أيام الثلاثاء ما لم تكن هناك عطلة أو سبب آخر لتغييرها، ويكون حدث iPhone دائمًا تقريبًا في الأسبوع الثاني الكامل من شهر سبتمبر .

في الآونة الأخيرة، ركزت شركة "آبل" على إجراء مجموعة واسعة النطاق من التعديلات والترقيات على سلسلة هواتفها ، بدلاً من تحديث كل من الطرازين Pro والطراز العادي بنفس الشرائح المحسنة والمعدلة اختارت الشركة معالجات جديدة مع iPhone Pro، ويحصل iPhone القياسي على نفس المعالج في العام الماضي، مع عملية شرائح جديدة ذات استهلاك للطاقة أقل ومعدل ميقاتي أعلى ودقة 3 نانومتر.

عند الحديث عن هاتف iPhone العادي النسخة الرئيسية، لن يكون هناك تغييرات كبيرة عليه، من المحتمل أن يحصل على الجزيرة الديناميكية بالإضافة إلى الكاميرات التي تمت ترقيتها، ولكن هذا قد يكون كل شيء جديد لأن التركيز كله على النسخ الأكثر في السعر.

iPhone

سوف يتخلى iPhone 15 عن شواحن Lightning التي عرف بها منذ بداية ظهوره ويعتمد لأول مرة على شحن USB-C لنقل البيانات. يتوافق هذا مع قانون الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض وجود شحن من نوع USB-C على جميع الهواتف الذكية الجديدة، وهذا يعني أنه سيكون لديك كابل شحن أفضل من السابق وأقل إزعاجا.

ومن المحتمل أن توفر شركة Apple أيضًا حافظة USB-C جديدة لأجهزة AirPods وAirPods Pro.

iPhone 15 Pro

سيكون مع معالج وحدة مركزية جديد وهي شرائح A17 القوية، لذلك دعونا نلقي نظرة على باقي مواصفات iPhone 15 Pro و عن الكاميرات. الشائعات الكبيرة هنا هي أن هاتف iPhone Pro Max بحجم XL سيحصل على كاميرا زووم منظار التي طالما انتظرها عشاق آبل التي طال انتظارها، والتي أصبحت شائعة جدا في العلامات التجارية المنافسة.

iPhone

علاوة على ذلك سوف تستبدل آبل الإطار الفولاذي لجهاز iPhone Pro بالتيتانيوم، وهو أخف وزنًا وأكثر صلابة وربما أكثر مرونة. وتوقع بعض الألوان الجديدة مع متغيرات Pro. كما تشير بعض الشائعات أيضًا إلى أن الظهر الخلفي من iPhone يتمتع بحواف مستديرة، مما يسهل وضعه في الجيب.

من المحتمل أيضًا أن يحتوي هذا الإطار المصنوع من التيتانيوم على زر إجراء إعادة برمجة بواسطة المستخدم، تمامًا كما هو الحال مع ساعات آبل الذكية Apple Watch Ultra، بدلاً من مفتاح كتم الصوت الحالي.

بالنسبة لشاشة العرض من المتوقع أن تكون أكبر حجما مع متغيرات البرو، حتى مع بقائها بنفس الحجم سيتم تقليص الحواف مما يسمح بمساحة أكبر للشاشة في نفس الجسم.

تتردد شائعات كثيرة حول تقديم نموذج ألترا iPhone 15 Ultra، قد يكون هذا هاتفًا جديدًا تمامًا، ولكنه قد يكون أيضًا مجرد إعادة تسمية لنموذج iPhone Pro Max المعروف الذي يتصدر النطاق بين كل عائلة الآيفون، وهو الاسم الذي لم ينل إعجاب حتى عشاق آبل وطالبوا بتغيير اسم برو ماكس لاسم تجاري آخر، قائلين أنه أحد أسوأ أسماء منتجات Apple. ستقوم Apple أيضًا بتلخيص تحديثات برامجها iOS وwatchOS وiPadOS القادمة خلال المؤتمر مع تقديم الإمكانيات المتوقعة للسوفت وير الجديد.