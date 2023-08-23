زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

تستعد شركة آبل Apple الأمريكية لكشف النقاب عن عائلة iPhone 15 الجديدة في 12 سبتمبر القادم، وعلى الرغم من أنها لم تعلن عن المواصفات بشكل رسمي إلا أن التسريبات غطت كل الجوانب واصبحنا تقريبا لدينا صورة واضحة عما ينتظرنا مع السلسلة المنتظرة بشدة من قبل محبي الآيفون.

وفقا لما جاء في تقرير موقع phonearena تعد السلسلة القادمة واحدة من أكبر الترقيات في عائلة آيفون حتى الآن مع الكثير من المزايا المثيرة

ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن أربعة نماذج في سلسلة iPhone 15، متبعةً نفس قواعد اللعبة التي سبق ولعبتها مع سلسة iPhone 14، لذلك سيكون لدينا طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

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من بين هذه الأجهزة، سيكون لدينا جهازي آيفون أصغر حجمًا بشاشات 6.1 بوصة، واثنين أكبر بشاشات 6.7 بوصة. سيكون جهاز iPhone 15 العادي هو الأقل تكلفة في المجموعة، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة مقاس 6.1 بوصة ومستشعرات مزدوجة في الخلفية، ثم يأتي بسعر أعلى قليلاً نسخة "البلس" iPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة والذي سيحتوي على بطارية أكبر، ولكن مرة أخرى بمستشعرات مزدوجة فقط.

وبعد ذلك، نأتي للطراز الأعلى وهو برو Pro الأكثر تكلفة، سواء برو العادي أو برو ماكس سيحتوي كلاهما على معالجات A17 Bionic الجديدة بالإضافة إلى المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي. سيحتفظ هاتف iPhone 15 Pro الأصغر مقاس شاشة 6.1 بوصة بإعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية المألوف، بينما سيكون لدينا هاتف iPhone 15 Pro Max الأكبر حجمًا، والذي سيكون أول هاتف iPhone على الإطلاق يحتوي على كاميرا تكبير 5X-6X بدلاً من 3X.

إليك أهم 10 مزايا جديدة في سلسلة iPhone 15:

ستحتوي جميع طرز iPhone 15 الأربعة الآن على منفذ USB-C بدلاً من منافذ Lightning المعتادة

ستأتي جميع أجهزة iPhone 15 الأربعة مع الجزيرة الديناميكية Dynamic Island

يعمل هاتف iPhone 15 و15 Plus بشريحة A16

يعمل iPhone 15 Pro و15 Pro Max بشريحة A17 الأحدث

ستستخدم الموديلات البرو الأعلى إطار من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ مما يساعد على تخفيف الوزن

تستبدل موديلات iPhone 15 Pro مفتاح كتم الصوت بزر إجراء جديد وقابل للبرمجة

بطاريات أكبر في جميع النماذج الأربعة

سيحصل iPhone 15 Pro Max على كاميرا تكبير بيريسكوب جديدة ذات نطاق تكبير أطول

ستحتوي طرز iPhone 15 العادية على كاميرا رئيسية مطورة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل

شحن سلكي أسرع بقوة 35 وات.

تشير مصادر من داخل الشركة تحدثت إلى موقع DigiTimes إلى أنه قد يكون هناك قفزة في الأسعار تتراوح بين 100 دولار و200 دولار، مما يرفع سعر طراز iPhone 15 Pro إلى 1099 دولارًا وiPhone 15 Pro Max إلى 1299 دولارًا، وهذه الأخبار تتلائم مع الشائعات السابقة عن زيادة السعر، ولكن لا يوجد ذكر للزيادات بالنسبة لـ iPhone 15 أو iPhone 15 Plus وهما الأقل في التكلفة.