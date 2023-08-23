هتندم لو متعرفهاش.. أسرار مخفية بـ لوحة مفاتيح آيفون

تعد أجهزة آيفون من أفضل الهواتف الذكية في السوق، نظرا لأن شركة آبل زودتها بالعديد من المزايا المهمة التي تجعلها مميزة عن غيرها من الأجهزة المنافسة، فإذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون فربما لما تتعرف على جميع مميزات جهازك حتي الآن.

ذكر موقع صحيفة "thesun" البريطانية، إن شركة آبل قامت بإخفاء حيلتين ذكيتين داخل شريط المسافة بلوحة مفاتيح هواتف آيفون التابعة لها، من شأنها أن تساعد أي شخص يريد إرسال رسالة نصية، أن يرسلها بأقصى سرعة ولكن فقط ينبغي عليه معرفة هذه الحيل المفيدة أولا.

أسرار مخفية بـ لوحة مفاتيح آيفون

1. لوحة التتبع المخفية:



من السهل استخدام آيفون لسنوات دون ملاحظة هذه الخدعة البسيطة، افتح تطبيقا تكتب فيه باستخدام لوحة مفاتيح Apple iPhone، مثل تطبيق الرسائل أو واتساب، ثم اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على بضع جمل من النص.

- ثم اضغط مع الاستمرار على شريط المسافة وستجد أن لوحة المفاتيح تتحول إلى لوحة رمادية اللون.

- بهذه الخطوة تكون قد قمت بتحويل لوحة المفاتيح بهاتف آيفون إلى لوحة تتبع.

- يمكنك الآن سحب إصبعك حول لوحة التتبع هذه لتحريك المؤشر بسهولة.

- يسمح لك بإسقاط المؤشر بسرعة ودقة في الموقع، وهذا يجعل تحرير النص وتصحيح الأخطاء أسهل بكثير، خاصة إذا كان الخطأ في منتصف الكلمة.

تعمل هذه الميزة في أي تطبيق تستخدم فيه لوحة مفاتيح آيفون العادية، فهي خدعة أساسية يمكن أن تساعدك إذا كنت تريد إتقان إرسال الرسائل النصية بسرعة، حيث تكون الأخطاء محتملة.

ويمكن أن توفر عليك هذه الحيلة الاضطرار إلى حذف كلمة طويلة بها خطأ، لأن إصلاحها أمر سهل للغاية باستخدام لوحة التتبع، حيث أن الضغط بقوة على مربع المسافة، ستظهر لوحة مفاتيح خالية من الأحرف، وهنا سيستطيع المستخدم أن يسحب إصبعه بشكل مباشر عن طريق اللمس يمينا ويسارا لتمرير المؤشر بين الأحرف في حال الخطأ الكتابي.

لوحة التتبع

2. انقر نقرا مزدوجا:



خدعة ذكية أخرى هي “النقر المزدوج” على شريط المسافة بـ لوحة مفاتيح هاتف آيفون، تتيح لك إضافة فترة بسرعة دون الحاجة إلى النقر على زر التوقف الكامل.

- تأكد من تشغيل الميزة أولا، من خلال الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم اختر لوحات المفاتيح العامة.

- قم الآن بالتمرير لأسفل وابحث عن الخيار المسمى (.) الاختصار.

- قم بتبديل هذا الإعداد.

- عندما تنقر نقرا مزدوجا على شريط المسافة، سيتم تلقائيا إدراج نقطة متبوعة بمسافة.

- يمكن لهذه الخدعة الصغيرة والذكية أن توفر لك الوقت عند إرسال الرسائل النصية.