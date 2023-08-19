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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متفكرش كتير.. منصة AnTuTu تكشف عن أقوى آيفون وآيباد من آبل

آيفون وآيباد
آيفون وآيباد

في شهر يوليو الماضي، كشفت AnTuTu، المنصة الشهيرة لتقييم أداء الأجهزة المحمولة، النقاب عن أقوى الأجهزة العاملة بنظامي تشغيل iOS و iPadOS من آبل، لأولئك الذين يسعون إلى تقييم قدرات هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية التي يرغبون في اقتنائها.

ووفقا لتقييمات AnTuTu، يتصدر جهاز آبل اللوحي iPad Pro 6 قائمة أقوى أجهزة آيباد في العالم، وذلك نظرا لأنه يأتي مزود بمعالج M2 القوي، والذي حقق أداء عاليا يبلغ 1،389،538 نقطة.

ويليه الجهاز اللوحي آيباد برو 6 بقيلس 11 بوصة، والمجهز أيضا بمعالج آبل الرائد M2، والذي حصل على أداء عالى مثير للإعجاب على منصة AnTuTu يبلغ 1279375 نقطة.

 

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وحصل جهاز iPad Pro 5 اللوحي، على المركز الثالث في تقييم منصة AnTuTu، والذي يتميز بمعالج M1، مع درجة جديرة بالثناء تبلغ 1199048 نقطة، إلى جانب طراز آبل بقياس 11 بوصة، والذي سجل 1148391 نقطة، بينما احتل جهاز iPad Air، الذي يعمل بمعالج آبل M1، المركز الخامس برصيد 1،100،084 نقطة.


أقوى جهاز آيفون من آبل

وبالنسبة لأجهزة iPhone، ظهر هاتف آبل الجديد iPhone 14 Pro باعتباره أقوى هاتف ذكي تقدمه الشركة على AnTuTu، نظرا لأنه مزود بمعالج A16 Bionic الهائل، الذي حصل على درجة أداء رائعة تبلغ 935157 نقطة، بينما حصل شقيقه الأكبر حجما iPhone 14 Pro Max ، على 930،994 نقطة فقط.
ونحو الطرف الأدنى من الترتيب ، يأتي هاتف iPhone 13 Pro Max، مع 840483 نقطة، يتبعه هاتف iPhone 13 Pro في المركز الرابع برصيد نقاط 828496 نقطة، ويختتم القائمة جهاز iPhone 14 المراكز العشرة الأولى، حيث سجل 811658 نقطة، والجدير بالذكر أن هذه الطرز الثلاثة مزودة بمعالج آبل A15 Bionic.

وتشير هذه التصنيفات إلى تحولات كبيرة مقارنة بالشهر السابق على AnTuTu، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أداء هاتف iPhone 14 المزود بمعالج A15 Bionic تجاوز أداء جهاز iPad Pro 3، مما أدى إلى استبعاده من القائمة.

تقييمات منصة AnTuTu لأقوى آيفون و آيباد من حيث الأداء
AnTuTu آيفون آبل آيباد iPhone 14 Pro

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