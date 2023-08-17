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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبراء ينصحون بتغيير 3 إعدادات في هواتف آيفون فورا

خبراء ينصحون بتغيير
خبراء ينصحون بتغيير 3 إعدادات في هواتف آيفون فورا

يتطلب الحفاظ على بطارية هواتف آيفون الالتزام بعدد من التعليمات التي تتطلب منا الحرص بشأن طريقة تعاملنا مع الهاتف والتطبيقات التي تستخدمها وأن تكون على دراية بالتطبيقات التي تستهلك معظم طاقة البطارية مثل التطبيقات التي تعمل مع  GPS. 

 

وبحسب موقع SheFinds فإن الخبير التقني ماركوس كلارك يشير إلى 3 إعدادات رئيسية يجب على المستخدمين دائمًا إيقاف تشغيلها على هواتف آيفون للحفاظ على البطارية، ولكي  تدوم البطارية لفترة أطول. 

 

وينصح ماركوس كلارك أنه إذا كنت تواجه استنزافًا سريعًا للبطارية ، فتحقق وتأكد من إيقاف تشغيل هذه الإعدادات: 

 

تحديث التطبيق في الخلفية 


يشرح كلارك أن "تحديث التطبيقات في الخلفية" هي ميزة تسمح للتطبيقات بتحديث المحتوى في الخلفية، حيث يقول إن : "تعطيل هذا للتطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا يمكن أن يحافظ على قدر كبير من البطارية لأنه يقلل من عبء العمل على جهازك". 

 

وللقيام بذلك ، انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم  تحديث تطبيق الخلفية ، وقم بإيقاف تشغيله للتطبيقات غير الضرورية." 


سطوع الشاشة

 

الإعداد التالي الذي يجب الانتباه إليه هو سطوع الشاشة، فالشاشة شديدة السطوع هي السبب الرئيسي وراء استنزاف البطارية. حيث يقول كلارك: "يمكنك تقليل سطوع الشاشة يدويًا أو تمكين السطوع التلقائي". 

 

و"يعمل هذا الإعداد على تكييف شاشتك مع ظروف الإضاءة وبالتالي توفير عمر البطارية. يمكنك العثور على هذا في الإعدادات ثم العرض والسطوع. "


خلفيات ديناميكية 

 

يمكن أن تستهلك "الخلفيات الديناميكية" و "الحركة"المزيد من الطاقة ، كما يحذر كلارك، حيث "يمكن أن يساهم إيقاف تشغيل هذه التأثيرات المرئية في توفير طاقة البطارية. 

 

انتقل إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ثم الحركة ثم قم بالتبديل إلى "تقليل الحركة" ، كما يقول كلارك. "في الأساس ، من خلال توخي الحذر بشأن إعدادات آيفون الخاصة بك ، يمكنك تحسين عمر البطارية بشكل كبير، وتذكر دائمًا أن الحل الأفضل للحفاظ على البطارية هو الحد من تشغيل التطبيقات والميزات غير الأساسية ".

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