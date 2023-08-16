فرصة متتعوضش.. خصم مذهل على أحدث آيفون من آبل

يتميز جوال آيفون 14 برو ماكس من آبل، بالعديد من المواصفات الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أحدث وأقوى هواتف آبل بالأسواق وبفضل مميزاته الرائعة حققت الشركة مبيعات كبيرة منه، فهو مزود بإعدادات كاميرا قوية تقدم صور وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس في الإمارات وشروط تقسيطه.

خصم جبار على جوال آيفون 14 برو ماكس في الإمارات

لحسن الحظ، حصل جوال آيفون 14 برو ماكس من آبل، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الألكترونية في الإمارات، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 5099 درهم إماراتي، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 4399 درهم إماراتي شامل ضريبة القيمة المضافة.



وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 700 درهم إماراتي، بنسبة الخصم تصل 13%، ويتوفر جوال آيفون 14 برو ماكس، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، إصدار الشرق الأوسط باللون البنفسجي.

خصم جبار على جوال آيفون 14 برو ماكس في الإمارات



مواصفات جوال آيفون 14 برو ماكس

يأتي جوال آيفون 14 برو ماكس بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، تدعم سطوع الشاشة 1600 شمعة حتى 2000 شمعة لمحتوى HDR، كما تتميز بدعم تقنية Always-On.

وجاء جوال آيفون 14 برو ماكس، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f / 1.78، متصلة بكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل جوال آيفون 14 برو ماكس، بمعالج آبل الأحدث A16 Bionic، المطور بمعمارية 4 نانومتر، ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم جوال آيفون 14 برو ماكس، بطارية تبلغ قوتها 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأسود والفضي والذهبي والبنفسجي.