بالتقسيط وبدون فوائد.. خصم 43% على جهاز PlayStation 5 من سوني

يتميز جهاز PlayStation 5 من سوني، بالعديد من المواصفات التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من يعد من أفضل أجهزة بلايستيشن التي حققت مبيعات كبيرة بفضل مميزاته الرائعة، فهو مزود رسومات أفضل مما يجعل الألعاب أكثر سلاسة إذا كانت لدى المستخدم شاشة تدعم معدلات تحديثات أعلى، إلى جانب سرعات تحميل كبيرة تسهل تنزيل الألعاب بسرعة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات سعر جهاز PlayStation 5 في السعودية وشروط تقسيطه.



شروط تقسيط جهاز PlayStation 5 في السعودية



لحسن الحظ، جهاز PlayStation 5 من سوني، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الألكترونية في السعودية، حيث يبلغ سعر الجهاز قبل الخصم 3999 ريال سعودي، أما سعر الجهاز بعد الخصم أصبح 2259 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 1740 ريال سعودي، ونسبة الخصم تصل 43%، ويتوفر جهاز PlayStation 5، وقدم الموقع الإلكتروني عرضا لتقسيط جهاز الألعاب من سوني حتى يسهل على العملاء شراء الجهاز بالتقسيط المريح، يبلغ قيمة القسط الشهري للجهاز 377 ريال سعودي لمدة 6 شهر.

شروط تقسيط جهاز PlayStation 5 في السعودية



مواصفات جهاز PlayStation 5 من سوني

يعمل إصدار الأقراص من جهاز PlayStation 5 من سوني، بواسطة حدة معالجة مركزية ثماني النواة تعتمد على بنية AMD Zen 2 ثماني النواة بتردد متغير حتى 3.5 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات من نوع AMD Radeon RDNA 2 بأداء يصل إلى 10.3 تيرافلوبس.

ويأتي جهاز PlayStation 5 من سوني، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع GDDR6 بسعة 16 جيجابايت بمعدل نقل بيانات 448 جيجابت في الثانية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة 825 جيجابايت بسرعة 5.5 جيجابت في الثانية.

ويوفر جهاز PlayStation 5 من سوني، دعما للألعاب بدقة 8K بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية، كما يدعم جهاز بلايستيشن 5 أيضا ألعاب 4K TV لتقديم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم فني لتلفزيون HDR، ويحتوى الجهاز على منافذ توصيل من نوع USB-A و USB-C

وكما يدعم جهاز PlayStation 5 من سوني، تقنية Tempest 3D AudioTech التي تقدم تجربة ألعاب غامرة، ويأتي الجهاز أيضا مع وحدة تحكم Dual Sense لتحسين ردود الفعل اللمسية.