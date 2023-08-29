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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدمر بطارية آيفون .. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا 

تدمر بطارية آيفون
تدمر بطارية آيفون .. تجنب هذه الأخطاء الشائعة فورا 

تتسبب الأخطاء الشائعة عند شحن بطاريات الهواتف في مشكلات كبيرة للمستخدمين ولهواتفهم الذكية، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشكلة خطيرة للغاية، لذلك يشكل الالتزام بالنصائح التي تقدمها الشركات والخبراء لحماية الهواتف أمرا ضروريا. 

 

وأصدرت شركة آبل الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية عددا من البيانات التحذيرية لجميع مستخدمي هواتف آيفون بسبب عدد من الأخطاء الشائعة التي كثيرا ما يرتكبها المستخدمون والتي تؤدي إلى تدمير وتلف بطارية آيفون.  

 

شحن هواتف آيفون طوال الليل أو أثناء النوم

وأصدرت شركة آبل تحذيرا للأشخاص من أن شحن هواتف آيفون طوال الليل أو أثناء النوم قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف الهاتف أو الممتلكات.

ونوهت الشركة إلى خطورة هذه العادة نظرا لأن هناك أكثر ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم هم من مستخدمي هواتف آيفون، كما أنه وفقًا لمسح ، فإن 64 ٪ من المستخدمين يقومون بيشحن هواتفهم أثناء نومهم، بالإضافة إلى استخدام أجهزة شحن تابعة لجهات خارجية أو شواحن غير أصلية. 

 

سطوع الشاشة

ويجب الانتباه إلى سطوع الشاشة، فالشاشة شديدة السطوع هي السبب الرئيسي وراء استنزاف البطارية. حيث يقول أحد لخبراء : "يمكنك تقليل سطوع الشاشة يدويًا أو تمكين السطوع التلقائي"، و"يعمل هذا الإعداد على تكييف شاشتك مع ظروف الإضاءة وبالتالي توفير عمر البطارية. يمكنك العثور على هذا في الإعدادات ثم العرض والسطوع. "

 

شحن بطارية هواتف آيفون وهي مغطاة

وأوضحت شركة آبل أن شحن بطارية هواتف آيفون وهي مغطاة وغير قادرة على التهوية قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة للهاتف مثل انتفاخ البطارية وارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، مما قد يؤدي لانفجارها في بعض الأحيان.

ولا يقتصر الأمر على شحن بطارية الهاتف طوال الليل فقط، بل إن الشركة حذرت أيضًا صراحة من تغطية الهواتف بلحاف أو وسادة.

 

تحديث التطبيق في الخلفية

 ويعد تحديث التطبيقات في الخلفية هي ميزة تسمح للتطبيقات بتحديث المحتوى في الخلفية، كما أن تعطيل هذا للتطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا يمكن أن يحافظ على قدر كبير من البطارية لأنه يقلل من عبء العمل على جهازك، وللقيام بذلك ، انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم  تحديث تطبيق الخلفية ، وقم بإيقاف تشغيله للتطبيقات غير الضرورية. 

 

عدم استخدام شواحن أصلية 

وشددت آبل على أن زيادة مخاطر نشوب حريق عند استخدام أجهزة شحن تابعة لجهات خارجية أو شواحن غير أصلية ، مشيرة إلى أن بعض أجهزة الشحن الأرخص قد لا تفي بمعايير السلامة لمنتجات آبل الرسمية.

كما تنصح الشركة باستخدام أجهزة الشحن المقترنة بكابلات "Made for iPhone" التي تلتزم بمعايير السلامة العالمية.

 

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