أول هاتف يدعم المكالمات عبر الأقمار الصناعية.. اعرف مواصفات هواوي Mate 60 Pro 5G

أطلقت شركة "هواوي" سلسلة Huawei Mate 60 رسميًا في بلدها الأم الصين، مع طرازين متوفرين حاليًا وهما نسخة الـ Mate 60 وMate 60 Pro.

ما يميز طراز Huawei Mate 60 Pro 5G هو كونه أول هاتف من هواوي يتميز باتصال 5G منذ فرض العقوبات الأمريكية، كما أنه أول هاتف على الإطلاق يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية. تتضمن قوائم الطلب المسبق لكلا الهاتفين في Huawei Mall جميع المواصفات الرئيسية للعائلة الجديدة من الهواتف الذكية، ولكن لا توجد معلومات حول نوع المعالج وإمكانياته ومع ذلك، ظهر الطراز Pro على قائمة AnTuTu، لنكتشف نوع المعالج وكل تكوينه وهندسته وقدراته.

Huawei Mate 60 Pro 5G

تحدد معايير AnTuTu وحدة المعالجة المستخدمة مع هواوي ميت Huawei Mate 60 Pro 5G باسم Kirin 9000s. تكشف تفاصيل وحدة المعالجة المركزية المذكورة في القائمة أنها تحتوي على تكوين من 12 نواة مع بنية معمارية 2 + 6 + 4. يتكون من اثنين من أنوية A34، وستة أنوية A78AE مخصصة، وأربعة أنوية A510. أعلى سرعة ميقاتية للمعالج تصل إلى 2.62 جيجا هرتز.

أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات الجرافيك، فإن قائمة AnTuTu تدرجها في قوائمها باسم "Maleoon 910" ولكنها لا تقدم أي تفاصيل حول التكوين والهندسة المعمارية. وفي اختبارات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وتجربة المستخدم، سجل الجهاز 279.677 و225.491 و194.615 نقطة على التوالي. تمكنت من تحقيق مجموع نقاط قدره 699,783 على AnTuTu. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نتائج GPU لم يتم ذكرها في قائمة AnTuTu.

Huawei Mate 60 Pro 5G

تجدر الإشارة إلى أن هناك احتمالًا بأن تكون هواوي قد أخفت تفاصيل معينة عن الشريحة عمدًا لأسباب غير معروفة للجمهور خاصة وأنها شركة مستهدفة وتحت العقوبات الأمريكية لذلك ننتظر التأكيد الرسمي على اسم وتكوين الشريحة التي تعمل على تشغيل سلسلة Mate 60.

ظهرت نفس الشريحة أيضًا على القائمة Geekbench. وسجلت 1225 و3295 نقطة في اختبارات Geekbench 6 أحادية النواة ومتعددة النواة على التوالي. لذلك، من حيث الأداء، يبدو أن معالج Kirin 9000s يتساوى مع معالج Snapdragon 888. وهذا يعني أن أداء جهاز Mate 60 Pro يتأخر بحوالي جيلين عن منافسيه.

ليس من الواضح بعد أي مجموعة شرائح تعمل على تشغيل هاتف Huawei Mate 60. ويبدو أن الجهاز مدعوم بمجموعة شرائح 4G.