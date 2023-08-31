فئة الـ 6 آلاف.. اعرف مواصفات موبايل هواوي Y6p

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، وتقديم البعض الآخر من الموديلات بأسعار معقولة جدا تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

من ضمن العروض القوية على موقع أمازون مصر، وجود هاتف هواوي Y6p متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 6,666 فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 3 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم، وهو من أفضل الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية مع ملاحظة أنه لا يدعم خدمات جوجل. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

Huawei Y6p

مواصفات Huawei Y6p

يحتوي هاتف "هواوي" على شاشة عرض نوع PLS LCD مقاس 6.3 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل مع كثافة بكسلات 278 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 81.3%.

Huawei Y6p

يتم تشغيل هاتف "هواوي" من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شريحة Helio P22 بدقة تصنيع 12 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2 جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Cortex-A53، وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك PowerVR GE8320، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت رام و سعة تخزين 64 جيجابايت روم تقنية eMMC 5.1، ويدعم وجود بطاقة MicroSD

يحزم هاتف "هواوي" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة مستخدم EMUI 10.1

Huawei Y6p

يأتي هاتف "هواوي" بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع f/2.2 والكاميرا الثالثة للعمق فتحة عدسة f/2.4 بدقة 2 ميجابكسل، كل ذلك مع تقنية HDR و التصوير البانورامي والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد.

بالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجم عدسة f/2.0 بها عدة مميزات منها الكشف التلقائي للوجوه والابتسامات تقنية HDR وإمكانية عزل الخلفية.

يأتي هاتف "هواوي" بعدة مستشعرات وهي التقارب والتسارع كما نجد من أهم وسائل الحماية والأمان مستشعر بصمة الأصابع مدمج في زر التشغيل والطاقة مع خاصية خاصية الـ Face Unlock. يدعم الهاتف اتصالات واي فاي802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS وأيضا نظم ملاحة أخرى GLONASS, BDS.