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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات أقوى.. هواوي تقهر سامسونج بهاتف جديد قابل للطي.. شاهد

Mate X5
Mate X5

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية القابلة للطي Mate X5، والذي يأتي كخليفة مباشر لهاتف Mate X3، ويقدم العديد من التحسينات الداخلية في حين يحافظ تقريبا على التصميم الخارجي.

وحسب ماذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي الجديد Mate X5، بشاشة داخلية من نوع  LTPO OLED بقياس 7.85 بوصة، وبدقة 2496×2224 بكسل، وشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبدقة 2504×1080 بكسل مع طبقة حماية من زجاج Kunlun.

 

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مميزات هواوي Mate X5

ومن الخارج، يأتي هاتف Mate X5 باللون الأرجواني ينضم إلى خيارات الأبيض، والأسود، والذهبي، والأخضر التي كانت متاحة أيضًا في هاتف Mate X3.

وتتميز جزيرة الكاميرا الدائرية على ظهر هاتف Mate X5، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/3.4 مع تقريب بصري بمعدل قدره x5.

Mate X5

ولم تكشف هواوي عن المعالج الذي يستخدمه الهاتف، لكن العديد من التقارير الواردة من الصين تشير إلى أنه معالج Kirin 9000s نفسها الموجودة في أجهزة سلسلة Mate 60 التي تم إطلاقها مؤخرا.

ومن المتوقع أن يدعم المعالج المطور بتقنية 7 نانومتر، شبكات الجيل الخامس 5G، وأن يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

Mate X5

ومن أبرز مزايا أحدث هاتف قابل للطي من هواوي، هو تصميم الهوائي الجديد تماما، الذي يوفر استقبالا محسنا للإشارة الخليوية بالجهاز، ويتميز هوائي Lingxi من هواوي بخوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تحدد الشبكة المثالية لضمان الاتصال الأمثل، وتتميز الهوائيات الموجودة حول إطار الجهاز أيضا بتقنية الضبط المزدوج الوضع للحصول على أفضل جودة في الإشارة .

ويحتوي هاتف Mate X5 القابل للطي، على بطارية كبيرة بقوة 5060 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

Mate X5

وبرمجيا، يعمل هاتف Mate X5 بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4 التابع لشركة هواوي، ويوفر عناصر تحكم جديدة في الإيماءات الهوائية تتيح لك تصفح مقاطع الفيديو وصفحات الويب والصور دون لمس الشاشة، ويتميز الهاتف بدعم لمقاومة اغلماء والغبار وفقا لمعيار IPX8 ويدعم المراسلة عبر الأقمار الصناعية BeiDou الثنائية الاتجاه في الصين.

ويتوفر هاتف هواوي القابل للطي الجديد حاليا للحجز المسبق في الصين، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 15 سبتمبر الجاري.

Mate X5
هواوي Huawei Mate X5 هاتف Mate X5 هواوي Mate X5

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