هواوي تطلق هاتفها الأقوى بإمكانيات خارقة لا مثيل لها

كشفت شركة هواوي الصينية، عن هاتفها الذكي الأقوى Huawei Mate 60 Pro+، الذي ينضم إلى سلسلتها الجديدة من الهواتف الرائدة Mate 60، كأفضل طراز في العائلة فهو يتميز ببعض إمكانات طراز Mate 60 Pro ولكن مع تحسينات أقوى.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 60 Pro+، بأنه يعمل بالمعالج الذي تم إنتاجه في الصين Kirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية NM الخاصة بشركة هواوي.

سعر ومواصفات هواوي Mate 60 Pro+

ويأتي هاتف هواوي Mate 60 Pro+، بشاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 88.5٪ وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1260 × 2720 بكسل، يمكنها عرض مليار لون، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتدعم معدل لمس تبلغ 300 هرتز، يتم التحكم في السطوع من خلال تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 1440 هرتز.

هواوي Mate 60 Pro+

وزودت هواوي هاتفها الرائد، بطبقة حماية من زجاج كونلون من الجيل الثاني Kunlun Glass 2، والهاتف نفسه حاصل على تصنيف IP68 ويمكن أن يستمر في الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار أو 20 قدما، كما يحتوي Mate 60 Pro+ أيضا على ثلاثة ثقوب في الشاشة واحدة لكاميرا الصور الشخصية بدقة 13 ميجابكسل واثنتان لنظام 3D ToF.

وللتصوير الفوتوغرافي، زودت هواوي هاتف Mate 60 Pro+، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 48 ميجابكسل وعدسة تدعم تقنية OIS مع فتحة متغيرة (f/1.4-f/4.0)، وينضم إلى ذلك عدسة مقربة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقاس 90 ملميتر f / 3.0 مزودة بتقنية البصري للصورة OIS، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل.

ويحزم هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro+، بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات، يتم شحنها عبر USB-C أو بقدرة 50 وات لاسلكيا، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف Huawei.

هواوي Mate 60 Pro+

وتشمل المواصفات المتبقية في هاتف Huawei Mate 60 Pro+، الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi 6 وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.2 مع برامج الترميز LDAC وL2HC، يوجد أيضا تقنية NFC للدفع الألكتروني، ويوجد أيضا مكبر IR.

ويدعم هاتف Huawei Mate 60 Pro+، المراسلة النصية ثنائية الاتجاه عبر الأقمار الصنية باستخدام شبكة BeiDou الصينية، ولكن هناك ميزة فريدة يمكن لجهاز هواوي الجديد أيضا إجراء مكالمات صوتية عبر القمر الصناعي Tiantong.

من المتوقع أن يبدأ بيع هاتف Huawei Mate 60 Pro+ في الصين بدءا اليوم، سعره الهاتف لم يعلن عنه حتي الآن، ولكن تشير المعلومات المسربة إلى سعر يبلغ 9000 يوان صيني (أي ما يعادل 37700 جنيه مصري)، ويتوفر في إصدارين بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت باللونين الأسود والكريمي.